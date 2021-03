Rywal Tottenhamu stracił trenera. Mamić trafi do więzienia

Zoran Mamić, trener Dinama Zagrzeb, zrezygnował z roli trenera zespołu w wyniku wyroku skazującego go na ponad cztery lata pobytu w więzieniu za przestępstwa podatkowe. Chorwacki zespół w czwartek zmierzy się z Tottenhamem w Lidze Europy.

Bracia Mamić trafią do więzienia

Chorwacki Sąd Najwyższy potwierdził karę więzienia dla trenera Dinama Zagrzeb, Zorana Mamicia, za oszustwa finansowe. Za trzy dni zespół zmierzy się z Tottenhamem w Lidze Europy.

Mamić natychmiast zrezygnował ze stanowiska, co Dinamo potwierdziło na swojej stronie internetowej.

“Mimo, że nie czuję się winny, odchodzę ze stanowiska, bo obiecałem, że zrobię to, jeśli zapadnie wyrok skazujący. Życzę klubowi wszystkiego dobrego” – możemy przeczytać w oficjalnym oświadczeniu. Jego miejsce zajmie były zawodnik Dinama, Damir Krznar.

Nie tylko szkoleniowiec trafi do więzienia. Sąd potwierdził także wyrok jego brata, Zdravko, który w przeszłości był dyrektorem wykonawczym chorwackiego klubu. Wyroki usłyszeli również też były księgowy Dinama, Milan Pernar, a także dyrektor zespołu, Damir Vrbanović.

“Sąd Najwyższy potwierdził wyrok sądu miejskiego w Osijeku skazujący Zdravko Mamicia na sześć i pół roku pozbawienia wolności za defraudację 116 milionów kun (13,13 miliona funtów) z klubu piłkarskiego Dinamo. Wyrok Zorana Mamicia został skrócony do czterech lat i ośmiu miesięcy z czterech lat i jedenastu miesięcy. Milan Pernar otrzymał karę skróconą do trzech lat i dwóch miesięcy z czterech lat i dwóch miesięcy” – możemy przeczytać w oświadczeniu cytowanym przez The Guardian. Damir Vrbanović pójdzie do więzienia na trzy lata. To kara za unikanie podatków w wysokości 12,2 miliona kun oraz za defraudację 116 milionów kun podchodzących z transferów Dinama.

Mistrzowie Chorwacji już w najbliższy czwartek zmierzą się z Tottenhamem w rewanżowym spotkaniu 1/16 finału Ligi Europy. Spróbują odrobić dwubramkową stratę z pierwszego meczu. Będzie to oficjalny debiut w roli pierwszego trenera Dinama dla Damira Krznara.

