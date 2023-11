fot. Imago / GEPA pictures / Chris Bauer Na zdjęciu: Szymon Włodarczyk

Bardzo ciekawie zapowiada się czwartkowe spotkania Sturm Graz – Raków Częstochowa

Szymon Włodarczyk przed rywalizacją w Lidze Europy porównał ligę polską z austriacką

20-latek w tej kampanii w 24 meczach zdobył dziewięć bramek i zaliczył dwie asysty

Szymon Włodarczyk o grze w Austrii

Strum Graz w roli faworyta podejdzie do czwartkowej potyczki z Rakowem Częstochowa. Wicelider ligi austriackiej ma zamiar jednocześnie wykonać kolejny krok w kierunku gry wiosną w europejskich pucharach w Lidze Konferencji Europy. Szymon Włodarczyk w jednym z ostatnich wywiadów wprost powiedział, że w austriackiej Bundeslidze gra się trudniej niż w lidze polskiej.

– Trudniejsza na pewno. I pewnie bardziej wyrównana. Ja, będąc zawodnikiem Górnika, nie grałem w zespole dominującym w lidze. Sturm takim jest tu w Austrii, więc każdy rywal “proponuje” nam mecz bardzo intensywny pod względem walki i biegania – przekonywał polski napastnik w rozmowie z Super Expressem.

– Potrzeba wiele piłkarskiej jakości, by z takimi przeciwnikami wygrać. Nam się to udaje, dlatego idziemy na równo z Salzburgiem. Tak; myślę, że największa różnica między polską i austriacką ligą dotyczy właśnie intensywności gry. Każdy – czy to pierwszy, czy ostatni zespół tabeli – jest bardzo dobrze przygotowany biegowo i siłowo. W Polsce, grając w Górniku, naprawdę odczuwałem, że gram albo z zespołem lepszym, albo gorszym. Tu takiego odczucia nie miewam. Jest walka – dodał Włodarczyk.

