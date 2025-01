Manchester United walczy o miejsce w najlepszej ósemce Ligi Europy

Manchester United podejmie szkocki Rangers FC na Old Trafford w ramach 7. kolejki Ligi Europy. Mecz odbędzie się w czwartek (23 stycznia) o godz.. 21:00. Piłkarze Rubena Amorima pozostają niepokonania w europejskich pucharach.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Czerwone Diabły kontra Rangers. Ostatnia nadzieja Man Utd na uratowanie sezonu?

W czwartkowy wieczór Manchester United podejmie u siebie szkocki Rangers FC w ramach siódmej serii gier fazy ligowej Ligi Europy. Spotkanie na Old Trafford zapowiada się jako kluczowe w walce o awans do najlepszej ósemki rozgrywek. Czerwone Diabły, mimo rozczarowujących wyników w Premier League, prezentują zupełnie inne oblicze na arenie europejskiej.

20-krotni mistrzowie Anglii są niepokonani w tegorocznej edycji Ligi Europy i z dorobkiem 12 punktów zajmują 7. miejsce w tabeli. Sukces w tych rozgrywkach może okazać się jedyną szansą na uratowanie trudnego sezonu podopiecznych Rubena Amorima. Tymczasem Szkoci zajmują 8. pozycję z niewielką stratą do Man Utd i również celują w awans do 1/8 finału rozgrywek. Drużyna Philippe’a Clementa nabiera rozpędu, wygrywając trzy ostatnie mecze we wszystkich rozgrywkach.

Kto wygra mecz na Old Trafford w Lidze Europy? Manchester United

Remis

Rangers Manchester United

Remis

Rangers 0 Votes

Rangers chce pokrzyżować plany Man Utd

Zawodnicy Rubena Amorima w miniony weekend doznali domowej porażki z Brighton & Hove Albion (1:3) w Premier League. Do przerwy remisowali na Old Trafford po golu Bruno Fernandesa z rzutu karnego, ale po zmianie stron stracili dwie bramki. Czerwone Diabły zmagania w Lidze Europy rozpoczęły od trzech remisów z rzędu, lecz następnie zdołały pokonać PAOK (2:0), Bodo/Glimt (3:2) oraz Viktorię Pilzno.

Szkocki klub pod wodzą Clementa znajduje się na fali wznoszącej. Po trudnym początku sezonu, Rangers wygrali trzy ostatnie mecze we wszystkich rozgrywkach, strzelając 11goli i tracąc zaledwie jedną. Już w poprzedniej kolejce Ligi Europy Szkoci mierzyli się z angielską ekipą. Na własnym obiekcie zremisowali z Tottenhamem Hotspur (1:1).

Mecze drużyny Manchester United Manchester United (1.38 xG) 1 Brighton (2.25 xG) 3 Manchester United (3.85 xG) 3 Southampton (1.51 xG) 1 Liverpool FC (2.73 xG) 2 Manchester United (1.53 xG) 2 Manchester United (1.18 xG) 0 Newcastle (2.25 xG) 2 Wolverhampton (0.51 xG) 2 Manchester United (0.57 xG) 0 Mecze drużyny Rangers Rangers 3 Aberdeen 0 Rangers 3 St Johnstone 1 Dundee FC 1 Rangers 1 Hibernian 3 Rangers 3 Rangers 3 Celtic Glasgow 0

Amorim ma problemy kadrowe

Zespoły Manchesteru United i Rangers FC przystąpią do meczu w Lidze Europy osłabione brakiem kluczowych zawodników. Luke Shaw, Mason Mount, Victor Lindelof i Jonny Evans nadal pozostają poza grą z powodu kontuzji. Dodatkowo Marcus Rashford, który opuścił ostatnie dziewięć spotkań od 12 grudnia, wciąż nie wrócił do zespołu. Philippe Clement nie może skorzystać z byłego gracza Czerwonych Diabłów, a więc Toma Lawrence’a. Wykluczeni z powodu urazów są również Dujon Sterling, John Souttar, Oscar Cortes, Neraysho Kasanwirjo. Mohamed Diomande jest zawieszony po trzech żółtych kartkach w fazie ligowej, co znacząco osłabi linię pomocy.

Manchester United – Rangers: przewidywane składy

Manchester United Rúben Amorim Rangers Philippe Clement Manchester United Rúben Amorim 3-4-2-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Rangers Philippe Clement Rezerwowi 1 Altay Bayindir 12 Tyrell Malacia 14 Christian Eriksen 65 Toby Collyer 17 Alejandro Garnacho 37 Kobbie Mainoo 11 Joshua Zirkzee 15 Leny Yoro 7 Oscar Cortes 9 Cyriel Dessers 17 Rabbi Matondo 20 Kieran Dowell 32 Mason Munn 38 Leon King 45 Ross McCausland 64 Bailey Rice

Manchester United – Rangers: kontuzje i zawieszenia

Kontuzje i zawieszenia Manchester United Zawodnik Powrót Luke Shaw Uraz ścięgna udowego Niepewny Mason Mount Uraz mięśnia Początek lutego 2025 Victor Lindelof Kontuzja Niepewny Jonny Evans Fizyczny dyskomfort Niepewny Marcus Rashford Choroba Niepewny

Kontuzje i zawieszenia Rangers Zawodnik Powrót Tom Lawrence Stłuczenie Około 1-2 tygodnie Neraysho Kasanwirjo Kontuzja kolana Początek lutego 2025 John Souttar Nieznany Początek lutego 2025 Jack Butland Uraz nogi Początek lutego 2025 Dujon Sterling Uraz stopy Około 1-2 tygodnie James Tavernier Nieznany Koniec stycznia 2025 Mohamed Diomande yellow-cards Po 1 meczu

Teatr Marzeń sprzyja Man Utd

Faworytem czwartkowej rywalizacji w Teatrze Marzeń jest zdecydowanie Manchester United. Kurs na zwycięstwo Czerwonych Diabłów został wyceniony na poziomie mniej więcej 1.40. Z kolei triumf Rangers jest ustalony z kursem około 6.75. Remis w tym meczu wynosi około 4.70.

Manchester United Rangers 1.40 4.70 7.40 Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Szanse na zwycięstwo Manchester United P P R W W P ? 69.4 % Remis 17.2 % Rangers W R R W W W ? 13.5 %

Spotkanie Manchester United - Rangers w Lidze Europy odbędzie się w czwartek (23 stycznia) o godzinie 21:00. Mecz będzie dostępne w telewizji na antenie Polsat Sport Premium 1 oraz w internecie w platformie Polsat Box Go. Do skomentowania zostali wyznaczeni Bożydar Iwanow i Piotr Kobierecki.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.