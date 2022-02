Dziś losowanie kolejnej rundy Ligi Europy i Ligi Konferencji

PressFocus Na zdjęciu: Liga Europy

Wczoraj zakończyły się mecze rewanżowe 1/16 finału Ligi Europy i Ligi Konferencji. Dziś poznamy pary 1/8 finału tych rozgrywek. Losowanie odbędzie się w Nyonie odpowiednio o godzinie 12:00 oraz o godzinie 13:00.

Dziś odbędą się losowania 1/8 finału Ligi Europy i Ligi Konferencji

Barcelona jest typowana w roli faworyta Ligi Europy

Roma, Leicester i Marsylia z największymi szansami na triumf w Lidze Konferencji

Liga Europy: kto zagrozi Barcelonie?

Największą sensacją 1/16 Ligi Europy to z pewnością pożegnanie się z tymi rozgrywkami Borussii Dortmund. Odpadło też Napoli z Piotrem Zielińskim w składzie. Faworytem do triumfu w tym turnieju wydaje się Barcelona, która pewnie wyeliminowała zespół z Neapolu i w obecnej formie nie ma sobie równych. W stawce pozostają też między innymi Porto i Sevilla, które z pewnością mogą pokrzyżować szyki Dumie Katalonii.

Podział na koszyki:

Drużyny rozstawione: Crvena Zvezda, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Bayer Leverkusen, Lyon, Monaco, Spartak Moskwa, West Ham

Drużyny nierozstawione: Barcelona, Atalanta, RB Lipsk, Real Betis, Porto, Sevilla, Glasgow Rangers, Sporting Braga

Liga Konferencji: Roma, Leicester i Marsylia faworytami

W czwartek do kolejnej rundy Ligi Konferencji pewnie awansował Leicester City. Dalej gra także drużyna Arkadiusza Milika. Marsylia rozprawiła się z Karabachem Agdam. Na tym etapie rozgrywek do rywalizacji dołącza między innymi AS Roma i to te trzy drużyny są upatrywane w roli pretendentów do triumfu.

Podział na koszyki:

Drużyny rozstawione: AZ Alkmaar, FC Basel, FC Kopenhaga, Feyenoord, Gent, LASK, Rennes, Roma

Drużyny nierozstawione: Bodo/Glimt, Leicester City, Olimpique Marsylia, PAOK, Partizan Belgrad, PSV Eindhoven, Slavia Praga, Vitesse

Pierwsze mecze 1/8 finału Ligi Europy i Ligi Konferencji zaplanowano na 10 marca. Rewanże odbędą się tydzień później.