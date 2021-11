Legia prowadzi z Napoli! Emerli bohaterem [WIDEO]

Na Łazienkowskiej rozgrywany jest rewanżowy pojedynek Legia – Napoli. Do przerwy Wojskowi sensacyjnie prowadzą 1:0. Azzurri po stracie gola ruszyli do przodu, ale mistrzowie Polski solidnie spisują się w defensywie. Do tego Cezary Miszta po raz kolejny znakomicie broni dostępu do bramki gospodarzy.

Legia Warszawa prowadzi z Napoli 1:0

Strzelcem bramki został Mahir Emerli

Świetny początek Legii

Niespodziewanie Legia Warszawa objęła prowadzenie już na samym początku spotkania. W 10. minucie rywalizacji Mladenovic na skraju spalonego dopadł do piłki, zakręcił jednym z obrońców Napoli i w ostatnim momencie wystawił futbolówkę lepiej ustawionemu koledze. Wówczas Mahir Emerli bez przyjęcia uderzył wewnętrzną częścią stopy w kierunku prawego słupka.

Mahir Emrelinin “Napoli” klubuna vurduğu qol.



10' Legia 1-0 SSC Napoli



10' Mahir Emreli (1-0)

Od momentu strzelenia gola przez Wojskowych, Azzurri ruszyli do przodu. Dobre zawody rozgrywa Piotr Zieliński, ale do przerwy podopieczni Luciano Spalettiego nie byli w stanie pokonać Cezarego Miszty.