Brendan Rodgers pojawił się na konferencji prasowej przed meczem Legia – Leicester w Lidze Europy. Trener angielskiej drużyny sądzi, że przed jego podopiecznymi trudne spotkanie.

Brendan Rodgers odpowiedział na pytania dziennikarzy przed meczem Legia – Leicester w Lidze Europy

Opiekun angielskiego zespołu docenił mistrza Polski

Szkoleniowiec z Irlandii podkreślił jednak, że jego zespół przyleciał do Warszawy po zwycięstwo

Rodgers pochwalił Legię

Po pierwszej kolejce Ligi Europy, na czele grupy C znajduje się Legia Warszawa, który niespodziewanie pokonała w Moskwie Spartaka. Dla mistrzów Polski był to bardzo ważny moment. Sukces ten docenił szkoleniowiec Leicester.

– Legia Warszawa zanotowała fantastyczny wynik w Moskwie. To bardzo dobrze zorganizowany zespół, który ma w swoim składzie graczy nie mających problemów z techniką. Ale muszę przyznać, że sami też weszliśmy na wysoki poziom. Wiem, że czeka nas trudne spotkanie, ale będziemy walczyli o dobry wynik – powiedział Brendan Rodgers, który zabrał głos na temat atmosfery w Warszawie.

– Graliśmy już w wielu zakątkach świata. Poznaliśmy atmosferę mnóstwa stadionów. Legia to dobry klub, który ma bardzo głośnych kibiców. Ale to nie jest dla nas taka pierwsza sytuacja. Poradzimy sobie z tym – odpowiedział pewny siebie opiekun Leicester. Był on pytany również o obsadę formacji ofensywnej swojej drużyny.

– Nie brakuje nam utalentowanych napastników, którzy w każdej chwili są gotowi, by wyjść na boisko. Mam nadzieję, że strzelimy w czwartek przynajmniej jednego gola i pokonamy Legię – zapowiedział szkoleniowiec z Irlandii Północnej.

