fot. PressFocus Na zdjęciu: Mehdi Taremi

Lazio – FC Porto to był bez wątpienia najciekawiej zapowiadający się mecz 1/16 finału Ligi Europy zaplanowany na 18:45. Zgodnie z przewidywaniami na Stadio Olimpico było ciekawie, ale głównie w pierwszej odsłonie. Ostatecznie starcie w Rzymie zakończyło się remisem (2:2), co wiązało się z tym, że to ekipa z Portugalii wywalczyła awans do 1/8 finału rozgrywek.

FC Porto pokonało w dwumeczu Lazio (4:3)

Piłkarzy Smoków do awansu poprowadzili Mehdi Taremi i Mateus Uribe

Losowanie par 1/8 finału Ligi Europy odbędzie się w piątek

Lazio – FC Porto: Orły za burtą Ligi Europy

Lazio przystępowało do starcia z ekipą z Portugalii, wierząc, że jest w stanie odrobić stratę z pierwszego spotkania. Rzymianie na Estadio do Dragao przegrali 1:2. FC Porto jednak nie zamierzało ułatwiać sprawy rywalom. Tym bardziej że miało dobre wspomnienia po rywalizacjach z Milanem, czy Juventusem.

Pierwszy gol padł już w 19. minucie. Bramkę zdobył Ciro Immobile. Włoch popisał się mocnym uderzeniem, wykorzystując jednocześnie bład golkipera rywali Diogo Costy. Lazio jednak nie cieszyło się długo z prowadzenie.

Bramka na 1:1 padła już w 31. minucie. Na listę strzelców wpisał się Mehdi Taremi, który wykorzystał rzut karny. Gospodarze co prawda jeszcze w pierwszej połowie próbowali zdobyć bramkę na 2:1, ale bez efektu.

Po zmianie stron gości na prowadzenie wyprowadził Mateus Uribe, który wykorzystał w 68. minucie podanie od Mehdiego Taremiego. Ostatnie słowo w drugiej połowie należało jednak do Danilo Cataldiego, który w doliczonym czasie gry doprowadził do wyrównania. To jednak było wszystko, na co było stać Lazio.

W dwumeczu Porto zwyciężyło z rzymianami 4:3, stając się po raz kolejny katem przedstawiciela ligi włoskiej.