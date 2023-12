Kiedy losowanie baraży do 1/8 finału Ligi Europy? Data i godzina

Kiedy odbędzie się losowanie baraży do 1/8 finału Ligi Europy? Niebawem po ostatnich meczach grupowych poznamy pary, które powalczą o awans do najlepszej szesnastki rozgrywek.

IMAGO / Marco Acobucci Na zdjęciu: Trofeum Ligi Europy

W Lidze Europy dopiero po raz drugi w historii po fazie grupowej odbędą się baraże

Okaże się w nich, które drużyny przystąpią do losowania 1/8 finału

Sprawdzamy, kiedy odbędzie się losowanie baraży

Losowanie baraży do 1/8 finału Ligi Europy. Znamy datę i godzinę

Faza grupowa Ligi Mistrzów dobiegła końca. Drużyny, które zajęły trzecie miejsca w Champions League, zostaną skierowane do rundy barażowej o awans do 1/8 finału Ligi Europy. Są to:

Galatasaray,

RC Lens,

Sporting Braga,

Benfica,

Feyenoord,

AC Milan,

Young Boys,

Szachtar Donieck.

Rywalami drużyn z Ligi Mistrzów będą ekipy, które uplasowały się na drugich miejscach w fazie grupowej Ligi Europy. Natomiast zwycięzcy grup automatycznie trafiają do 1/8 finału.

Kiedy losowanie baraży do 1/8 finału Ligi Europy?

Losowanie rundy barażowej Ligi Europy UEFA w sezonie 2023/24 odbędzie się w szwajcarskim Nyonie w poniedziałek (18 grudnia) o godzinie 13:00.

Pozostałe losowania:

1/8 finału: 23 lutego 2024 r

Ćwierćfinały i półfinały: 15 marca 2024 r.

Terminarz fazy pucharowej Ligi Europy

Runda pucharowa (baraże): 15 i 22 lutego 2024 r.

1/8 finału: 7 i 14 marca 2024 r.

Ćwierćfinały: 11 i 18 kwietnia 2024 r.

Półfinały: 2 i 9 maja 2024 r.

Finał: 22 maja 2024 r.

