SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Liverpool nieoczekiwanie przegrał z Atalantą aż 0:3

Swój punkt widzenia na pomeczowej konferencji przedstawił Jurgen Klopp

Szkoleniowiec wziął na siebie odpowiedzialność za ten wynik

Klopp czuje się współwinny

Wygrana Atalanty na Anfield to zdecydowanie największa sensacja pośród czwartkowych meczów europejskich rozgrywek. Podopieczni Gian Piero Gasperiniego nie pozostawili Liverpoolowi żadnych złudzeń, ogrywając angielską drużynę aż 3:0. Do meczu, ale także swoich decyzji personalnych, odniósł się na pomeczowej konferencji Jurgen Klopp.

– Zagraliśmy naprawdę słaby mecz. Czujemy, że zasłużyliśmy na porażkę. Chłopcy zdają sobie z tego sprawę, ale musimy jak najszybciej skupić się na powrocie na właściwe tory. W weekend gramy z Crystal Palace i na tym się koncentrujemy, choć wiem że będziecie pytać o rewanż. Przede wszystkim chcę jednak pogratulować Atalancie za dziś, zagrali naprawdę świetnie – powiedział Niemiec.

Kibice i dziennikarze zarzucają Kloppowi złe zarządzanie składem. W wyjściowej jedenastce doszło aż do 6 zmian w porównaniu z poprzednim meczem. W przerwie szkoleniowiec próbował ratować się zmianami, jednak nie uratowały one sytuacji The Reds.

– Tak właśnie jest. Kiedy przegrywasz, wszyscy poddają pod wątpliwość twoje decyzje. Rozumiem to w 100 procentach. Mimo wszystko, ruchy, które wykonałem wczoraj, powtórzyłbym jeszcze raz. Jeśli chcesz być silny na przestrzeni całego sezonu, to musisz rotować. Tak było również tym razem. Jestem jednak świadomy, że ponoszę odpowiedzialność za ten wynik. Biorę to na siebie – skomentował.

Atalanta dzięki wynikowi odniesionemu na Anfield jest na prawdziwej autostradzie do półfinału Ligi Europy. Jurgen Klopp zapytany o potencjalne szanse na awans odpowiadał wymijająco.

– Uważam, że to nie jest dobry moment, aby o tym rozmawiać. Nie jestem w nastroju, dzięki któremu mógłbym myśleć o meczu, który czeka nas dopiero za tydzień. W międzyczasie mamy ważne spotkanie ligowe. To co mogę powiedzieć, to że na pewno spróbujemy powalczyć w rewanżu, ale będziemy musieli zagrać naprawdę znakomicie – zakończył.

Rewanżowy mecz Atalanty z Liverpoolem odbędzie się już w czwartek o 21:00 na Gewiss Stadium w Bergamo.