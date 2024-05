Lookman wyróżniony po finale Ligi Europy. Dołączył do wielkich gwiazd

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Ademola Lookman

Lookman zdominował Bayer Leverkusen

W środowy wieczór Ademola Lookman pokazał, dlaczego jest jednym z najbardziej utalentowanych napastników w Europie. W meczu przeciwko Bayerowi Leverkusen, mistrzowi Bundesligi, który dążył do pozostania niepokonanym we wszystkich trzech rozgrywkach w tym sezonie, Lookman był nie do zatrzymania. Napastnik trzykrotnie wpisał się na listę strzelców i poprowadził La Deę do historycznego triumfu.

Francuski dziennik sportowy L’Equipe rzadko przyznaje maksymalną ocenę, jednak Lookman swoją grą na to w pełni zasłużył. – Nigeryjczyk strzelił trzy wspaniałe bramki – napisała redakcja L’Equipe w swoim wyjątkowym, pochlebnym komentarzu i przyznała mu notę 10/10. Tym samym gwiazdor Atalanty znalazł się w wyjątkowym gronie, ponieważ to dopiero osiemnasty raz w historii, gdy francuscy dziennikarze zdecydowali się na takie wyróżnienie.

Jako pierwszy w 1988 roku taką notę otrzymał Franck Suazee w meczu reprezentacji Francji z Grecją. W nieco nowszej historii dwukrotnie na takie wyróżnienie zapracował Lionel Messi, który był wyróżniony za mecz Barcelony z Arsenalem w 2010 roku oraz za starcie z Bayerem Leverkusen dwa lata później. W 2013 roku po meczu Borussii Dortmund z Realem Madryt “dychę” otrzymał także Robert Lewandowski. Nidawno dwukrotnie wyróżniony został natomiast Erling Haaland, a wcześniej na uznanie zasługiwali między innymi Neymar czy Kylian Mbappe.

