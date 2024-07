Dlaczego Wisła wygrała z Llapi? “Być może to miało wpływ”

Krzysztof Porębski / PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków - KF Llapi 1932 Podujevo

Wisła – Llapi: rywale Białej Gwiazdy pod wrażeniem trybun

Na konferencji prasowej po meczu z Wisłą Kraków ekipę KF Llapi 1932 Podujevo reprezentował Blerim Bunjaku, a więc asystent pierwszego trenera. Tahira Batatiny zabrakło na spotkaniu z dziennikarzami, ponieważ został on ukarany czerwoną kartką z dyskusje z arbitrem. Bunjaku próbował wyjaśnić tę sytuację:

– Szczerze mówiąc nie wiemy, dlaczego trener otrzymał kartkę. Twierdził, że był faul na naszym bramkarzu, a sędzia pokazał mu czerwoną kartkę za próbę rozmowy. Drugi z naszych asystentów także dostał kartkę, tyle, że żółtą, ponieważ chciał się dowiedzieć, dlaczego arbiter pokazał czerwoną kartkę naszemu trenerowi – powiedział Bunjaku.

– Atmosfera w Krakowie była znakomita, publiczność również. Chciałbym podziękować Wiśle za przyjęcie naszej drużyny. Początek meczu w naszym wykonaniu bez wątpienia nie był dobry. Być może wpływ na to miała właśnie wspomniana przeze mnie atmosfera, którą stworzyli kibice Wisły. W drugiej połowie wróciliśmy do gry, mieliśmy dobre momenty. Moim zdaniem wynik niekoniecznie oddaje to, co działo się na boisku. Przed nami 90 minut rewanżu, ciągle możemy osiągnąć swój cel – dodał asystent trenera Batatiny.

Drugie starcie dwumeczu w el. do Ligi Europy, a więc pojedynek FK Llapi – Wisła Kraków, odbędzie się 18 lipca. Mecz rozpocznie się już o 16:30.