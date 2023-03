Juventus awansował do ćwierćfinału Ligi Europy, ale Massimiliano Allegri nie miał w czwartek wieczorem nastroju do świętowania. Szkoleniowiec Starej Damy w pomeczowym wywiadzie przyznał, że jego zawodnicy rozegrali bardzo słabą drugą połowę.

Juventus w ćwierćfinale Ligi Europy

Juventus udał się na mecz z Freiburgiem z jednobramkową zaliczką. W czwartek po golu Dusana Vlahovicia z rzutu karnego oraz Federico Chiesy w ostatniej akcji meczu Stara Dama znów odniosła niezbyt przekonujące zwycięstwo i nie tracąc gola w dwumeczu zameldowała się w ćwierćfinale.

– Ważne było, aby awansować do następnej rundy, dobrze spisaliśmy się w pierwszej połowie, ale powinniśmy zagrać znacznie lepiej w drugiej części mając prowadzenie, a także przewagę liczebną na boisku. Musimy dokonywać znacznie lepszych wyborów z piłką przy nodze – twierdził Allegri.

– Nie możemy popełniać tak prostych błędów. Stworzyliśmy dwie, być może trzy sytuacje. Nie tak to powinno wyglądać. Nasi gracze ofensywni, poza Di Marią, są stworzeni do kontrataków, co miało duży wpływ na naszą grę – dodał.

W piątek o godzinie 13:00 rozpocznie się losowanie ćwierćfinałów Ligi Europy.

