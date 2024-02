Fani Juventusu są zachwyceni faktem, że Mike Tyson, gwiazdor światowego boksu, zrobił sobie zdjęcia w koszulce ich klubu. Amerykanin zrobił to przy okazji wizyty w Turynie.

IMAGO / IPA / ABACA Na zdjęciu: Mike Tyson

Mike Tyson odwiedził Turyn

Gwiazda światowego boksu zapozowała w koszulce Juve

Fani są z tego powodu zadowoleni

Mike Tyson kibicem Juventusu?

Mike Tyson zrezygnował już z profesjonalnego uprawiania boksu, a w najbliższym czasie częściej będzie można zobaczyć go na ekranach w roli filmowego gwiazdora. Amerykanin przyjechał do Włoch przy okaji zdjęć do „Bunny Man”.

Zdjęcia Mike’a Tysona w koszulce Juventusu obiegły w błyskawicznym tempie media w całej Italii. Na swoim oficjalnym fanpage’u na Instagramie zamieścił je sam klub.

Nim minął kwadrans, pod wpisem pojawiła się setka komentarzy. Fani Starej Damy zareagowali na inicjatywę Mike’a Tysona z dużym entuzjazmem. „Wygląda na go, że najbliższe treningi Juve będą znacznie cięższe” – skomentował jeden z kibiców.

🥊😎 Mike Tyson rocking the Juventus jersey! pic.twitter.com/zkSdaB6T6v — EuroFoot (@eurofootcom) February 8, 2024

Jedną z pierwszych osób, które dodały komentarz był dawny defensor turyńskiego klubu, Patrice Evra. „To ja i Chiellini na treningu” – zażartował Francuz.

