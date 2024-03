Declan Rice we wtorek rozegrał 50. mecz w reprezentacji Anglii. Z tego powodu imprezę zorganizowali Harry Styles oraz James Corden. Później panowie, wraz z dwoma innymi reprezentantami kraju, imprezowali do późnych godzin nocnych.

IMAGO / Action Plus Na zdjęciu: Declan Rice

Reprezentacja Anglii we wtorek zremisowała z Belgami (2:2)

Był to wyjątkowy mecz zwłaszcza dla Declana Rice’a

Piłkarz Arsenalu FC świętował swój jubileusz z kolegami z kadry, ale też duetem celebrytów

Corden i Styles urządzili imprezę dla Rice’a

Nie ulega wątpliwości, że dziś Declan Rice jest już jednym z filarów reprezentacji Anglii. We wtorek pomocnik Arsenalu FC rozegrał swoje 50. spotkanie w barwach narodowych. Mało tego, Gareth Southgate z tej okazji powierzył mu opaskę kapitańską, co zresztą mocno wzruszyło samego zainteresowanego. Synowie Albionu zremisowali w sparingu z Belgami (2:2), ale to nie zepsuło ich nastrojów.

Z okazji jubileuszu Rice’a, duet celebrytów urządził imprezę. Mowa tu o popularnym komiku – a prywatnie kibicu West Hamu – Jamesie Cordenie, a także o piosenkarzu i byłym członku grupy One Direction – Harrym Stylesie. Wydarzenie miało miejsce w popularnym lokalu “Chiltern Firehouse”. W imprezie brali udział także James Maddison czy Jude Bellingham. Celebracja była ponoć dość intensywna – piłkarze zakończyli ją dopiero o godzinie czwartej nad ranem.

Rice świetnie wprowadził się do zespołu Kanonierów. Rozegrał już dla nich 39 meczów, w których zanotował sześć bramek i siedem asyst.

