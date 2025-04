Amerykański raper z nowym teledyskiem. Założył koszulkę Wisły Płock

SR SPORT PHOTO AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Płock

Lil Pump w koszulce Wisły Płock w teledysku do utworu „Too Long”

Lil Pump to amerykańska gwiazda rapu, która na swoim kanale YouTube ma prawie 18 milionów subskrybentów. Do najsławniejszych utworów artysty należy m.in. „Gucci Gang”, który ma ponad miliard odsłon w internecie. Nie tak dawno 24-latek nagrał nowy numer nazwany „Too Long”. Jak na razie piosenka ma nieco ponad 100 tysięcy odsłon w serwisie YouTube.

Warto jednak zauważyć, że „Too Long” odbił się szerokim echem w Polsce. Wszystko za sprawą teledysku, w którym Lil Pump wystąpił w dość niespodziewanym ubraniu. Raper miał na sobie koszulkę klubu piłkarskiego. Oczywiście nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że była to koszulka polskiego zespołu, występującego w Betclic 1. Lidze – Wisły Płock.

Lil Pump był jednym z artystów, którzy wystąpili na scenie ubiegłorocznego festiwalu Polish Hip Hop. To właśnie wtedy wręczona została mu koszulka Wisły Płock. Najwidoczniej prezent spodobał mu się na tyle, że postanowił założyć koszulkę do swojego nowego hitu.

Wisła Płock w sezonie 2024/2025 walczy o awans do PKO BP Ekstraklasy. Na ten moment Nafciarze zajmują 3. miejsce w tabeli z dorobkiem 54 punktów. Obecna pozycja gwarantuje im grę w barażach o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Do końca sezonu pozostały cztery kolejki, a przewaga nad siódmym w lidze Górnikiem Łęczna wynosi pięć punktów.

Podopieczni Mariusza Misiury w najbliższej kolejce zmierzą się z Wisłą Kraków. Z kolei później czeka ich rywalizacja z Arką Gdynia, Górnikiem Łęczna i Miedzią Legnica. Warto zauważyć, że są to drużyny, które również walczą o awans do Ekstraklasy.