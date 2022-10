Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Złota Piłka za miniony sezon została przyznana w poniedziałek. Już teraz trwając spekulacje na temat przyszłego triumfatora tej statuetki.

W sezonie 2022/2023 duże znaczenie w kontekście Złotej Piłki, będzie miał mundial

Dotychczas na szczycie faworytów do wygranie tej statuetki, są przed przedstawiciele PSG

Pominięty nie został Robert Lewandowski

PSG zdominowało czołówkę

Za nami poniedziałkowa gala w Paryżu, podczas której Karim Benzema odebrał Złotą Piłkę. Była ona w pełni zasłużona i eksperci spierali się jedynie na temat dalszych miejsc poszczególnych zawodników. Tymczasem specjaliści o piłki nożnej już zastanawiają się kto odbierze tę prestiżową statuetkę za kampanię 2022/2023.

O tym, który gracz odbierze Złotą Piłkę, decydują głównie indywidualna forma oraz osiągnięcia drużynowe. Często statuetkę dostaje piłkarz, którego zespół wygrał Ligę Mistrzów. W tym sezonie dochodzi do tego mundial w Katarze. Z tego względu Erling Haaland może obawiać się o to, czy będzie się liczył w walce o zwycięstwo. Norwegia nie zakwalifikowała się bowiem do turnieju. Mimo tego portal Goal.com umieścił snajpera Manchesteru City na czwartej lokacie w rankingu sił zawodników walczących o Złotą Piłkę.

Tuż za Haalandem znajduje się jego były rywal z boisk Bundesligi, czyli Robert Lewandowski. Być może Polak zostałby umieszczony wyżej, niż na piątym miejscu, gdyby Barcelona nie była zagrożona odpadnięciem z Ligi Mistrzów. Na podium znajdują się wyłącznie przedstawiciele PSG. Są to kolejno: Kylian Mbappe, Neymar oraz Leo Messi. Każdy z nich zachwyca w bieżącym sezonie, a PSG spisuje się dobrze w Lidze Mistrzów. Kluczowe może okazać się zatem to, jak daleko w Katarze zajdą: Francja, Brazylia oraz Argentyna.

Czytaj także: Robert Lewandowski, słabszy okres i Złota Piłka. Czy mamy się czym martwić?