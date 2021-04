Zidane: jeszcze nie straciliśmy tytułu

Real Madryt w sobotni wieczór skomplikował swoją sytuację w walce o mistrzostwo Hiszpanii. Królewscy na własnym stadionie bezbramkowo zremisowali z Realem Betis. Trener Zinedine Zidane przyznał, że jego drużyna miała problemy przede wszystkim w ofensywie.

Poprawnie w defensywie, słabo w ofensywie

– Zabrakło nam agresji i straciliśmy dwa punkty. Byliśmy dobrzy w defensywie, ale mieliśmy problemy w ataku. Szczególnie na początku spotkania nie mogliśmy odnaleźć swojego rytmu i często oddawaliśmy piłkę. Czegoś nam dziś zabrakło, nie byliśmy precyzyjni z przodu – powiedział Zidane.

W spotkaniu z Realem Betis na murawie zabrakło między innymi Ferlanda Mendy’ego i Toniego Kroosa, ale niewykluczone, że będą gotowi na wtorkowe spotkanie z Chelsea. – Plan jest tak, aby Mendy i Kroos wrócili na mecz z Chelsea. ale zobaczymy, jak będą jutro wyglądać. Musimy się teraz zrehabilitować, bo to są dwa stracone punkty. Musimy się skupić na wtorkowym meczu. W La Liga pozostało jeszcze pięć spotkań, przed nami długa droga. Będziemy walczyć do samego końca. Gdyby dziś była ostatnia kolejka, stracilibyśmy tytuł, ale tak nie jest – mówił szkoleniowiec Realu.

W sobotnim meczu nie zabrakło również kontrowersji. – Nie rozumiem, w jaki sposób sędzia podejmuje decyzje, ale nie jestem sędzią. Widziałem zagranie ręką, ale to sędzia jest tym, który musi to potwierdzić, a tego nie zrobił.

Już we wtorek Real Madryt rozegra pierwsze półfinałowe spotkanie Ligi Mistrzów, w którym zmierzy się z londyńską Chelsea. – To będzie trudny mecz we wtorek, najtrudniejszy w tym sezonie. Jesteśmy gotowi na tego typu mecze. Dzisiaj czegoś nam zabrakło i nie mogliśmy tego wygrać. Pozostałe drużyny muszą jeszcze rozegrać swoje spotkania w tej kolejce – dodał.

