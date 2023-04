PressFocus Na zdjęciu: Ansu Fati (Girona FC - FC Barcelona)

Ansu Fati jest łączony z odejściem z Camp Nou

Reprezentant Hiszpanii nie jest zadowolony ze swojej pozycji w klubie

Jak sytuację 20-latka ocenia Xavi, trener FC Barcelona?

FC Barcelona. Xavi komentuje sprawę Fatiego

Ansu Fati to jedno z tych nazwisk, które najczęściej pojawiają się w mediach przy okazji artykułów dotyczących FC Barcelony. Wychowanek Blaugrany od dłuższego czasu jest łączony z odejściem. Na zmianę klubu naciska m.in jego ojciec, który kilka dni temu mocno podgrzał atmosferę na Camp Nou. – Gdyby to zależało ode mnie, opuścilibyśmy Barcelonę już jutro. Powiedziałem Ansu, że jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, powinniśmy odejść. On jednak twierdzi, że się mylę. Nie rozumiem, dlaczego on otrzymuje tak mało minut.

Czy 20-latek opuści stolicę Katalonii już w najbliższym okienku transferowym? Teraz sytuację swojego zawodnika skomentował Xavi, trener FCB.

– Mam duże zaufanie do Ansu Fatiego. Chcę, żeby odniósł tutaj sukces. Jest spokojny i skoncentrowany. Bardzo dobrze prezentuje się na treningach. Rozumiem jego ojca, ale nie przywiązuję wagi do jego wypowiedzi. Ansu ma dopiero 20 lat. Musisz uzbroić się w cierpliwość. W Barcelonie panuje duża konkurencja.

Ansu Fati w tym sezonie rozegrał 38 spotkań, strzelił sześć goli i zanotował trzy asysty. Napastnik Dumy Katalonii spędził na murawie łącznie 1341 minut.