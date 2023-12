Imago / David Catry / Isosport Na zdjęciu: Xavi

Xavi wziął udział w konferencji prasowej przed meczem z Valencią

Hiszpan podkreśla, że Barcelona ma szansę wygrać aż cztery tytuły

Trener “Blaugrany” wyraził zdziwienie faktem, że kibice nie jednoczą się wspólnie z klubem w trudnym momencie

Xavi apeluje o zjednoczenie się w trudnym momencie

FC Barcelona przegrała 2-3 z Antwerpią w ostatnim meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów. Sensacyjna porażka jeszcze bardziej wpłynęła negatywnie na postrzeganie klubu w bieżącym sezonie. Xavi zdaje się nie przejmować opinią ekspertów i mediów. Według niego “Duma Katalonii” jest w połowie drogi do stworzenia po raz kolejny wielkiego klubu. Podczas konferencji prasowej uporczywie podkreślał fakt, że jego rzeczywistość, to wciąż szansa na zdobycie wszystkich trofeów.

– Jestem bardzo pozytywnie nastawiony. Myślę, że możemy mieć świetny sezon. Czas zachować konsekwentność, spokój i zyskać pewność siebie. Bardziej niż kiedykolwiek wierzę w projekt, a także w zespół. Jestem w kontakcie z prezydentem, z dyrektorem sportowym, z Rafą Yuste. Wczoraj dużo rozmawialiśmy z Deco podczas kolacji. Przez dwa lata pracowaliśmy bardzo dobrze, jesteśmy w połowie drogi do stworzenia wspaniałej Barcelony – powiedział Xavi.

– Zaskakuje mnie to, że na pierwszym zakręcie ludzie wyskakują z naszej łodzi. Prosiłem podczas meczu Pucharu Gampera o to, aby się zjednoczyć, ale widzę, że media tego nie chcą. Nadal możemy zdobyć cztery tytuły. Taka jest moja rzeczywistość i to się nie zmieni ze względu na to, co mówią inni. Dziwię się, że my culés nie jednoczymy się w trudnych momentach – dodał.

“Blaugrana’ zajmuje dopiero 4. miejsce w lidze z dorobkiem 34 punktów. Girona, która jest rewelacją sezonu i znajduje się na szczycie tabeli ma 7 oczek przewagi nad mistrzem Hiszpanii. Przed świętami Robert Lewandowski i spółka zagrają jeszcze dwa mecze. Najpierw na wyjeździe z Valencią, a następnie w spotkaniu u siebie zmierzą się z Almerią.