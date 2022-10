PressFocus Na zdjęciu: Xavi

Mecz z Realem Madryt był dla Xaviego 50 w roli trenera FC Barcelony, ale jubileusz został popsuty przez Królewskich, którzy wygrali 3:1. Szkoleniowiec Dumy Katalonii nie może pochwalić się dobrymi statystykami po pierwszym okresie pracy na Camp Nou.

Słaby bilans Xaviego po 50 meczach w roli trenera Barcelony

Duma Katalonii pod jego wodzą odniosła tylko 28 zwycięstw

Równie słaby początek miał jedynie Frank Rijkaard

Xavi najgorszym trenerem Barcelony ostatnich lat

To był czarny tydzień dla FC Barcelony. Katalończycy najpierw nie zdołali pokonać Interu Mediolan przed własną publicznością, co praktycznie pogrzebało ich szanse na awans do kolejnej rundy Ligi Mistrzów, a w niedzielę nie dali rady Realowi Madryt w El Clasico.

Xavi zanotował mało imponujący wynik wśród trenerów Barcelony po 50 meczach. Hiszpański taktyk i były pomocnik tego klubu wywalczył tylko 28 zwycięstw, odnosząc w tym czasie 11 porażek oraz 11 remisów.

Jest to najgorszy wynik w najnowszej historii Dumy Katalonii. Nawet Ronald Koeman tak bardzo krytykowany za czasów swojej pracy na Camp Nou odniósł 33 zwycięstwa w swoich pierwszych 50 meczach. Jedynym menedżerem, który nie mógł przekroczyć 30 wygranych, był Frank Rijkaard, który również zanotował tylko 28 zwycięstw. Jednak drużyna Holendra poniosła o jedną porażkę mniej (10).

Po drugiej stronie jest Luis Enrique, który ma najlepszy wynik ze wszystkich menedżerów Barcelony w najnowszej historii. Pod jego wodzą blaugrana wygrała 42 z pierwszych 50 meczów, ponosząc w tym czasie tylko pięć porażek. Nawet Pep Guardiola nie był w stanie pobić tego imponującego rekordu odnosząc tylko 37 zwycięstw w swoich pierwszych 50 meczach.

Niemniej jednak warto zauważyć, że Xavi jest jedynym menedżerem w ciągu ostatnich 15 lat, który nie zaczął swoich rządów z Lionelem Messim w składzie. Argentyńczyk latem 2021 roku odszedł do PSG.

