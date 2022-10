PressFocus Na zdjęciu: Gerard Pique

Xavi wpuścił Gerarda Pique na boisko w drugiej połowie meczu z Villarrealem. Środkowy obrońca przy każdym kontakcie z piłką musiał mierzyć się z akompaniamentem gwizdów. Choć weteran w ostatnim czasie nie imponował formą, trener wziął go w obronę.

FC Barcelona rozbiła Villarreal (3:0) w mocno zmienionym składzie

Gerard Pique wszedł na boisko na ostatni kwadrans, a fani przywitali go gromkimi gwizdami

Xavi po meczu wziął podopiecznego w obronę. Podkreślił, że obrońca jest przykładem w szatni

“Nawet, jak Pique nie jest w formie, jest przykładem w szatni”

FC Barcelona dobrze zareagowała po ostatnich porażkach, pokonując Villarreal aż 3:0. Xavi Hernandez postawił na kilku rezerwowych i gra z miejsca zaczęła wyglądać inaczej. Rewanżowym spotkaniem z Interem Mediolan Gerard Pique stracił szansę występów w najważniejszych meczach. Mimo tego, gdy wynik był już rozstrzygnięty, trener wprowadził środkowego obrońcę na ostatni kwadrans pojedynku. Nie było to przyjemne doświadczenie dla stopera, który musiał mierzyć się z gwizdami własnych fanów przy każdym kontakcie z piłką. Kiedyś 35-latek mówił, że gwizdy i buczenie na Santiago Bernabeu to dla niego symfonia. Trudno przypuszczać, by podobnie odbierał takie zachowanie od własnych fanów, niezadowolonych z jego dyspozycji, a także sytuacji kontraktowej. Gracza w obronę wziął sam Xavi.

– Musimy być zjednoczeni. Zarówno kibice, jak i piłkarze – to czas, by się zjednoczyć. Mogę wypowiadać się tylko na temat Gerarda Pique. Nawet, gdy nie jest w dobrej formie, w szatni jest przykładem – i to przez duże P. Nie stwarza problemów, gdy nie gra, nigdy. Jest przykładem i jednym z kapitanów. Potrzebujemy jedności. Gdyby Pique nie stanowił przykładu, nie zarzekałbym się. Ale jest. W szatni jesteśmy jak rodzina. Stanowimy fantastyczną grupę i mamy bardzo dobrą atmosferę. To najważniejsze – powiedział szkoleniowiec na konferencji pomeczowej.

Pique łącznie wystąpił w tym sezonie w siedmiu meczach we wszystkich rozgrywkach. Zwłaszcza w Lidze Mistrzów nie pozostawił po sobie dobrego wrażenia.

Czytaj więcej: Odmieniona Barcelona dała impuls. Xavi wyciągnie wnioski?

