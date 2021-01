Remisami zakończyły się dwa pierwsze wtorkowe spotkania 19. kolejki La Liga. W pojedynkach w Kadyksie i Valladolid obejrzeliśmy łącznie osiem bramek. Starcie Deportivo Alaves z Sevillą dostarczyło jeszcze większych emocji, ponieważ o wyniku zadecydował rzut karny obroniony przez bramkarza drużyny z Andaluzji.

Cadiz – Levante 2:2

Świetne widowisko, szczególnie w pierwszej połowie, stworzyły we wtorkowy wieczór zespoły Cadiz i Levante. Obie jedenastki podzieliły się punktami remisując 2:2, a wszystkie cztery gole padły w trakcie pierwszej połowy. Dla beniaminka z Kadyksu to czwarte ligowe spotkanie z rzędu bez porażki.

Real Valladolid – Elche CF 2:2

Elche było blisko przerwania fatalnej serii 11 kolejnych meczów w La Liga bez wygranej. We wtorkowy wieczór prowadziło 2:0 do przerwy w wyjazdowym spotkaniu z Realem Valladolid. W drugiej połowie pozwolili jednak rywalom na odrobienie strat, wyrównującego gola tracąc w samej końcówce.

Deportivo Alaves – Sevilla FC 1:2

Sevilla była faworytem wyjazdowego starcia z Deportivo Alaves, ale nie ustrzegła się błędów i do przerwy prowadziło 2:1. W drugiej połowie na emocje czekaliśmy do ostatnich minut, ale było warto. Gospodarze w doliczonym czasie gry mieli bowiem rzut karny, ale nie potrafili go wykorzystać. Ostatecznie klub z Andaluzji wygrał 2:1 i awansował na czwarte miejsce w tabeli.

