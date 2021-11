Pressfocus Na zdjęciu: Real Madryt

Aż 13 goli obejrzeli kibice w niedzielnych meczach La Liga. Nie zawiódł Real Madryt, w końcu obudził się Real Betis, ale zdecydowanie największym zaskoczeniem była postawa Getafe FC. Zawiódł za to hit na Reale Arena, gdzie Real Sociedad San Sebastian tylko zremisowała z Valencia CF.

Getafe CF po 13. kolejce zamykało tabelę La Liga. Na koncie miało również ledwie sześć zdobytych goli. Choć jego niedzielny rywal, a więc Cadiz FC nie wydawał się rywalem nie do pokonania, to jednak wygrana zespołu z przedmieść Madrytu aż 4:0 musi budzić zaskoczenie. Co ciekawe, ostre strzelanie Azulones rozpoczęli dopiero od 60. minuty (zdobyli wówczas aż trzy bramki).

Cztery gole swojemu rywalowi zaaplikował również Real Madryt, ale tu trudno mówić o większym zaskoczeniu. Co prawda Granada CF nieco postraszyła Królewskich, gdyż do przerwy przegrywała tylko 1:2. W drugiej połowie jednak goście z Madrytu wzięli sprawy w swoje ręce. Bardzo pomogła im w tym czerwona kartka dla Monchu w 67. minucie.

Po trzech porażkach z rzędu we wszystkich rozgrywkach, obudził się Real Betis. Piłkarze Manuelle Pellegriniego pewnie pokonali Elche CF 3:0, wszystkie trzy gole strzelając między 12. a 27. minutą. Gracze z Andaluzji byli także dobrze dysponowani, że w zwycięstwie nie przeszkodził im fakt, że przez ostatnie 20 minut musieli grać w osłabieniu po czerwonej kartce dla Hectora Bellerina.

Rozczarowujący był za to hit na Reale Arena, gdzie Real Sociedad San Sebastian tylko zremisował z Valencia CF. Kibice oglądali zaledwie cztery celne strzały. W dodatku, gospodarze przez ostatni kwadrans musieli sobie radzić w osłabieniu, po czerwonej kartce dla Artiza Elustondo.

Wyniki 14. kolejki La Liga:

Getafe CF – Cadiz CF 4:0 (1:0)

Bramki: Mathias Olivera (7), Jorge Cuenca (60), Enes Unal (81), Jaime Mata (90)

Granada CF – Real Madryt 1:4 (1:2)

Bramki: Luis Suarez (34) – Marco Asensio (19), Nacho Fernandez (25), Vinicius Junior (56), Ferland Mendy (76)

Elche CF – Real Betis 0:3 (0:3)

Bramki: Juanmi (12), Wilian Jose (24), Nabil Fekir (27)

Real Sociedad San Sebastian – Valencia CF 0:0