dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Borussii Dortmund

Nico Schlotterbeck zostanie w Borussii Dortmund

Borussia Dortmund w poprzednim sezonie rozczarowujące miejsce w Bundeslidze osłodziła awansem do finału Ligi Mistrzów. Choć w decydującym meczu przegrali z Realem Madryt (0:1) i zakończyli kampanie 2023/2024 bez trofeum, to i tak mogą być zadowoleni. Jedną z kluczowych postaci w zespole Edina Terzicia był obrońca Nico Schlotterbeck, który stanowił podporę defensywy drużyny z Signal Iduna Park. Wysoka forma niemieckiego stopera została doceniona przez Juliana Nagelsmanna, który zabrał go na Euro 2024.

Selekcjoner reprezentacji Niemiec to nie jedyna osoba, która doceniła wyjątkowy sezon 24-latka. Nico Schlotterbeck zwrócił na siebie uwagę Realu Madryt. Królewscy po tym, jak Leny Yoro wybrał grę dla Manchesteru United, musieli obrać inną strategię na rynku transferowym. Przez jakiś czas uwagę Florentino Pereza skupiał właśnie stoper BvB. Jednak o transferze nie ma mowy, bowiem sam piłkarz zadeklarował, że nie zamierza opuszczać Dortmundu.

– W pewnym momencie prawdopodobnie pojawi się pokusa wyjazdu za granicę. Jestem tutaj dopiero od dwóch lat, ale tak bardzo utożsamiłem się z Borussią, że jestem niezwykle podekscytowany rozegraniem trzeciego sezonu. Prawdopodobnie także czwartego i piątego – powiedział Nico Schlotterbeck cytowany przez Floriana Plettenberga.

Schlotterbeck od momentu transferu do Borussii w 2022 roku rozegrał już w klubie 87 spotkań. Jak na pozycję środkowego obrońcy może pochwalić się imponującymi statystykami. W dwóch sezonach zdobył 6 goli i zanotował 10 asyst.