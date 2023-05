PressFocus Na zdjęciu: Vinicius

Vinicius po niedawnym meczu Realu Madryt z Valencią (0:1) rozpoczął batalię z rasistowskimi zachowaniami na stadionach La Ligi

Na jego pierwsze wypowiedzi odpowiedział Javier Tebas. Twierdził, że gracz nie stawił się na spotkaniach, w których miał przedstawić swoje zdanie

Brazylijczyk opublikował wideo na swoim profilu instagramowym. Przypadki rasizmu są tam opatrzone komentarzami samego zainteresowanego

“To nie przypadki czy epizody”

Vinicius kontynuuje swoją krucjatę przeciwko rasizmowi na hiszpańskich stadionach. Gwiazda Realu Madryt otrzymała poparcie z wielu stron, choć niekoniecznie od samej La Ligi. Javier Tebas unika nakładania dotkliwych kar i starał się zrzucić winę na gracza, który nie pojawił się na proponowanych przez rozgrywki spotkaniach. Sam Vinicius postanowił za pośrednictwem filmiku odpowiedzieć prezesowi ligi. Na nagraniu widać (i słychać) liczne przykłady rasistowskich zachowań, których ofiarą padł skrzydłowy.

“Każda kolejka na wyjeździe to niemiła niespodzianka. Życzenia śmierci, wywieszanie kukieł, ordynarne wyzwiska. Wszystkie są nagrane. Jednak zawsze kończy się na kierowaniu apelu do pojedynczych przypadków czy pojedynczego kibica. To nie są odosobnione przypadki. To całe epizody, zdarzające się w różnych miastach Hiszpanii. Ilu z tych rasistów opublikowało swoje zdjęcia czy nazwiska w internecie? Zero. Nikt nie mógł opowiedzieć o sobie smutnej historii albo wystosować fałszywych przeprosin. Czego brakuje, by ukarać te osoby? Dlaczego sponsorzy nie obciążają La Ligi? Telewizjom nie przeszkadza transmitowanie tego barbarzyństwa co weekend? Problem jest poważny, a komunikacja nie funkcjonuje. Obwinianie mnie o te kryminalne wybryki tak samo. To nie futbol, to nie jest ludzkie” – możemy przeczytać w opisie filmu.

Vinicius to bezapelacyjnie największa gwiazda minionego sezonu Królewskich. Rozegrał na wszystkich frontach 54 spotkania. Zanotował w nich 23 bramki i 21 asyst.

