Villarreal bezbramkowo zremisował z Granadą w poniedziałkowym meczu 1. kolejki La Liga. Gospodarze stworzyli sobie bardzo dużo sytuacji, ale żadnej z nich nie potrafili wykorzystać. Żółta Łódź Podwodna zmarnowała dobrą szansę na zdobycie kompletu punktów.

Villarreal przystępował do tego spotkania po przegraniu meczu o Superpuchar Europy z Chelsea. Wydawało się, że zmęczenie może szybko dać się we znaki gospodarzom, ale to oni jako pierwsi zagrozili bramce rywala. Już w czwartej minucie po rzucie rożnym uderzył Mandi, ale strzał obrońcy powędrował obok słupka.

Gospodarze do przerwy osaczali bramkę Granady. W 13. minucie dobrą interwencją popisał się Aaron Escandell, który w późniejszej części rywalizacji dobrze zatrzymał także Gerard Moreno. Villarrealowi nie pomagała także celność zawodników, którzy często posyłali piłkę obok bramki. Do przerwy mieliśmy więc bezbramkowy remis, ale gol wisiał w powietrzu.

Tempo spotkania zdecydowanie spadło w drugiej połowie. Villarreal nie dominował meczu już tak bardzo jak przed przerwą. W 65. minucie dobrą okazję zmarnował Trigueros, który posłał piłkę nad poprzeczkę. Pod koniec rywalizacji drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał Juan Foyth. Nie przeszkodziło to gospodarzom stworzyć kolejnej sytuacji. W 90. minucie dobry strzał oddał Moreno, ale został wybity przez obrońcę.

Mecz zakończył się więc bezbramkowym remisem. W następnej kolejce Villarreal zmierzy się z Espanyolem, natomiast Granada podejmie Valencię.