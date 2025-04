Victor Valdes o możliwym powrocie do Barcelony w nowej roli

Victor Valdes powraca do futbolu po czterech latach przerwy, obejmując jako trener Real Avila w czwartej lidze hiszpańskiej. Były bramkarz Barcelony nie wyklucza jednak przyszłego powrotu do Blaugrany.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Victor Valdes

Legenda Barcelony przejmuje Real Avila

Victor Valdes objął stanowisko trenera Realu Avila, drużyny grającej na poziomie Segunda RFEF. Legendarny bramkarz Barcelony, który przez ostatnie cztery lata pozostawał poza profesjonalnym futbolem, wraca na ławkę z nowymi ambicjami. Podczas pierwszego spotkania z mediami Valdes był pytany między innymi o możliwość powrotu do Barcelony w przyszłości.

– Na razie skupiam się na tym, co mam przed sobą. Jestem w Segunda RFEF. To, o czym mówicie, to znacznie większe rzeczy – powiedział Valdes. Były zawodnik Blaugrany podkreślił, że chce być pokorny i uczyć się na błędach, doceniając zarówno mniejsze, jak i większe zwycięstwa.

Valdes wyjawił również szczegóły dotyczące swojej filozofii trenerskiej. – Staram się wydobywać talent piłkarzy. Kładę duży nacisk na ofensywę, na tworzenie przewagi liczebnej, aby zbliżyć się do bramki rywala. Chcę także, żeby drużyna była solidna w defensywie. Nie ma tutaj miejsca na szukanie winnych. Buduję jedność i braterstwo – podkreślił.

Valdes to wychowanek słynnej La Masii, który podczas kariery zawodniczej rozegrał aż 536 spotkań w pierwszej drużynie Barcelony. Zdobył z klubem sześć mistrzostw Hiszpanii oraz trzy trofea Ligi Mistrzów, stając się jednym z najbardziej utytułowanych bramkarzy w historii katalońskiego klubu.

W 2019 roku wrócił do Barcelony, obejmując drużynę Juvenil A, ale przygoda ta trwała zaledwie kilka miesięcy. Teraz, przejmując Real Avila, Valdes zaczyna kolejny rozdział swojej kariery trenerskiej.