Valverde zapytany o kontrowersyjny temat. Nie chciał komentować

Valverde “uniknął” odpowiedzi

W niedzielę o 21.00 sędzia Jesus Gil Manzano da sygnał do rozpoczęcia rywalizacji na King Abdullah Sport City. O Superpuchar Hiszpanii powalczą Real Madryt i FC Barcelona. Trudno wskazać faworyta zbliżającego się El Clasico. W poprzednim starciu obu ekip triumfowała Duma Katalonii, która na Estadio Santiago Bernabeu wygrała aż 4:0. Królewscy z pewnością poszukają rewanżu.

Na przedmeczowej konferencji prasowej był obecny Federico Valverde. Jedna z gwiazd Los Blancos musiała wypowiedzieć się na temat, który ostatnich dniach często pojawia się w hiszpańskich mediach. Co Urugwajczyk sądzi o sprawie związanej z rejestracją Daniego Olmo i Pau Victora przez Barcelonę?

– Nie będę wyrażał opinii, bo to nie moja rola. Stawiając się w sytuacji tych dwóch zawodników, musi być ciężko, bo zawsze chcesz grać. Trudno trenować, wiedząc, że nie możesz grać. Nie jest miło przechodzić przez takie chwile – stwierdził 26-latek.

Dani Olmo i Pau Victor ostatecznie zostali zarejestrowani, co pozwala im wystąpić w meczu o Superpuchar. Jednak wszystko wskazuje na to, że to nie koniec problemów Barcelony. Niektóre kluby zgłaszają zastrzeżenia, a sam środek zapobiegawczy to tylko tymczasowe rozwiązanie.