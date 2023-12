IMAGO / AlexxCarreras Na zdjęciu: Hugo Guillamon

Valencia CF zdołała zremisować u siebie z FC Barceloną w ramach 17. kolejki La Ligi

Bramki zdobyli Hugo Guillamon i Joao Felix

Jeżeli Girona FC wygra swój mecz, mistrzowie Hiszpanii będą tracić do lidera aż dziewięć punktów

Przed FC Barceloną stało wielkie wyzwanie. Po porażkach z Gironą i Royalem Antwerp, pozycja Xaviego była mocno kwestionowana. Zespół potrzebował przekonującego zwycięstwa. Rozpoczęło się jednak zgoła odmiennie. Już w drugiej minucie Inaki Pena musiał interweniować po strzale jednego z graczy Valencii. Giorgi Mamardaszwili został zmuszony do interwencji dopiero w 18. minucie, gdy niepewnie obronił strzał Roberta Lewandowskiego. Polak dobrze odnajdywał się we wrogim polu karnym w tym spotkaniu. Jeszcze w pierwszej połowie w ekwilibrystyczny sposób złożył się do strzału, ale nie zdołał pokonać gruzińskiego golkipera. W 55. minucie goście zdołali jednak wyjść na prowadzenie. Frenkie de Jong posłał piękne podanie do Raphinhi. Brazylijczyk zagrał wzdłuż bramki, a tam już czyhał Joao Felix, który bez problemu trafił na 1:0.

⚽ JOÃO FÉLIX! ⚽



Świetna akcja FC Barcelony zakończona golem strzelonym przez Portugalczyka! 🎯 I to podanie Frenkiego de Jonga! 🤩



W następnych minutach Duma Katalonii zwiększała swoją dominację. Swoich szans próbowali Raphinha czy Alejandro Balde. A jednak, w 70. minucie, to Valencia zdołała strzelić gola. Hugo Guillamon popisał się pięknym uderzeniem z dystansu, przy którym Pena nie miał nic do powiedzenia.

𝐂𝐔𝐃𝐎𝐖𝐍𝐄 𝐓𝐑𝐀𝐅𝐈𝐄𝐍𝐈𝐄! 🎯🔥



Perfekcyjnie przymierzył Hugo Guillamón! 😱 Valencia CF wyrównuje w starciu z FC Barceloną! 👏

Barcelona szukała swoich szans, ale nie udało jej się zdobyć drugiej bramki. Tym samym po zakończeniu tej kolejki może tracić do liderującej Girony aż dziewięć punktów, jeżeli ta wygra swój mecz. Pozycja Xaviego z pewnością nie umocniła się po utraceniu dwóch oczek na Estadio Mestalla.