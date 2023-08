Ferran Torres przez całe lato był łączony z opuszczeniem FC Barcelony. Napastnik miał jednak przekonać do siebie sztab szkoleniowy i Xavi Hernadez chce, aby pozostał w klubie.

IMAGO / Sergio Ruiz Na zdjęciu: Ferran Torres

Torres był na liście zawodników, którzy mogą opuścić Barcelonę

Odejście Dembele zmieniło jego sytyuację

Ponadto Hiszpan przekonał do siebie sztab szkoleniowy

Torres przekonał do siebie Xaviego

Był moment podczas trwającego okna transferowego, kiedy Barcelona rozważała odejście Ferrana Torresa, głównie z powodu kryzysu finansowego. Jednak wraz z przeprowadzką Ousmane Dembele do Paris Saint-Germain Blaugrana postanowiła zmienić swoje podejście do sytuacji napastnika.

Chociaż duży wpływ miało na to odejście Francuza, media przekonują, że również Torres zapracował na to, by w klubie zmieniono zdanie na jego temat. Alex Pintanel donosi, że Xavi i reszta sztabu trenerskiego Barcelony są zachwyceni sposobem, w jaki Hiszpan rozpoczął sezon.

Uważa się, że Torres jest teraz w lepszej formie, niż kiedykolwiek wcześniej, zarówno fizycznie, jak i psychicznie i pomimo nieustannych plotek nadal pozostaje w pełni oddany klubowi. Sam zawodnik jest pewny swojej przyszłości i wierzy, że będzie stanowił o sile ofensywnej Dumy Katalonii.

Zobacz również: Manchester United pogodzony z sytuacją Maguire’a