Agent Marca-Andre ter Stegena pojawił się we wtorek w obiektach klubowych, by rozpocząć rozmowy na temat nowego kontraktu Niemca z FC Barceloną. Obecna umowa obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku.

IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Marc-Andre ter Stegen jest w Barcelonie od dziewięciu lat. W tym sezonie będzie zazwyczaj pełnił rolę kapitana

Niemiec wielokrotnie pokazywał przywiązanie do klubu, godząc się choćby na odroczenie zaległych pensji

We wtorek jego agent pojawił się w biurach Blaugrany, by zacząć negocjacje w sprawie nowej umowy

Ter Stegen chce zostać w Barcelonie na dłużej

Marc-Andre ter Stegen jest już legendą FC Barcelony. Wszystko wskazuje na to, że reprezentant Niemiec spędzi w zespole mistrzów Hiszpanii co najmniej dekadę. Trafił na Camp Nou w 2014 roku. Przed obecnym sezonem został wybrany wicekapitanem. Biorąc pod uwagę pozycję Sergiego Roberto pod wodzą Xaviego Hernandeza, w praktyce oznaczać to będzie, że to właśnie bramkarz zazwyczaj będzie pełnił zaszczytną funkcję pierwszego kapitana.

Ter Stegen wielokrotnie udowadniał już przywiązanie do klubu, zgadzając się choćby na odroczenie zaległych pensji. Warto też podkreślić odrodzenie sportowe golkipera, który w poprzednim sezonie był z pewnością najlepszym piłkarzem na swojej pozycji w La Lidze.

Jak doniósł Gerard Romero, agent 31-latka spotkał się we wtorek z klubowymi reprezentantami. Celem spotkania było rozpoczęcie negocjacji w sprawie nowej umowy jego klienta. Obecna obowiązuje do końca sezonu 2024/2025.

Ter Stegen w minionym sezonie rozegrał 50 spotkań we wszystkich rozgrywkach. W 28 z nich zachował czyste konta.

