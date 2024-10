Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Javier Tebas

Javier Tebas uderza w Real Madryt

Już dzisiaj wieczorem Real Madryt zmierzy się na Santiago Bernabeu z FC Barceloną. Mecz, który przez wszystkich nazywany jest El Clasico elektryzuje kibiców nie tylko w Hiszpanii, ale i w całej Europie i świecie. Spotkają się ze sobą nie tylko dwie wielkie marki, ale także dwa zespoły, które w tym sezonie radzą sobie wręcz wyśmienicie. Jest to bowiem mecz pierwszej z drugą drużyną La Liga.

Real Madryt i FC Barcelona dają nieśmiertelność piłkarską

Przed samym spotkaniem nie obyło się jednak bez kilku kontrowersji. Klubowa telewizja Realu Madryt co jakiś czas wypuszcza filmiki na temat pracy sędziów w lidze hiszpańskiej. Królewscy zarzucają arbitrom brak bezstronności oraz wiele błędnych decyzji. Takie samo nagranie pojawiło się przed El Clasico i jak można się domyśleć, wywołało lawinę komentarzy.

Real Madryt w filmiku swojej telewizji sugeruje, że Jose Maria Sanchez Martinez, czyli sędzia główny wieczornego spotkania z Barceloną, może sprzyjać Dumie Katalonii. Natychmiast spotkało się to ze stanowczą reakcją Javiera Tebasa, szefa La Liga.

– Filmik Real Madryt TV o arbitrze? Nie widziałem tego materiału, ale jeśli jest taki, jak pozostałe, to nie jest to ani fair play, ani dżentelmeństwo, którym historycznie cechuje się Real Madryt. Od dłuższego czasu z tym zrywają. To męczący i powtarzający się temat – ocenił Tebas w rozmowie z “Mundo Deportivo”, cytowany przez “RealMadryt.pl”.

