Leo Messi miał być coraz bliżej powrotu do FC Barcelony, a tymczasem Javier Tebas zmniejszył nieco optymizm fanów Blaugrany. Prezes La Ligi uważa, że transfer Argentyńczyka to bardzo skomplikowana sprawa.

PressFocus Na zdjęciu: Leo Messi

Leo Messi podobno podjął już decyzję o odejściu z PSG

Argentyńczyk nie ma zamiaru przedłużać swojej umowy

35-latek podobno prowadzi rozmowy ws. powrotu do FC Barcelony

Messi jednak nie wróci na Camp Nou? Tebas z jasnym przekazem

Hiszpańskie media z dnia na dzień rozpisują się o postępach FC Barcelony ws. ponownego zakontraktowania Leo Messiego, który podczas letniego okienka opuści Paryż. Prezes La Ligi Javier Tebas w rozmowie z “RMC Sport” nieco stonował optymizm w tej sprawie panujący w stolicy Katalonii.

– Jeśli zapytacie mnie dzisiaj, to powrót Leo do FC Barcelony jest bardzo skomplikowany. Jaką pensję miałby mieć Messi? Zobaczymy, jak to się rozwinie, ale musi zostać spełnionych kilka warunków, takich jak odejścia zawodników czy obniżenie pensji. Barca nie ma kranu z pieniędzmi jak PSG, żeby mieć dużą listę płac – powiedział Javier Tebas.

Kapitan reprezentacji Argentyny był piłkarzem Blaugrany od 2000 do 2021 roku. Mistrz świata oraz zdobywca siedmiu Złotych Piłek przez ostatnie dwa sezony gra dla Paris Saint-Germain, z którym sięgnął po mistrzostwo Francji w kampanii 2021/2022 i być może obroni ten tytuł w tym sezonie.