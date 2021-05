Real Madryt do kolejnego sezonu może przystąpić z nowym trenerem. Według medialnych doniesień Zinedine Zidane poważnie rozważa rozstanie z klubem po zakończeniu obecnych rozgrywek.

Zinedine Zidane rozważa odejście z Realu Madryt

Jak informuje Goal.com, w szatni Realu Madryt panuje przekonanie, że Zinedine Zidane w następnym sezonie nie będzie już prowadził drużyny. Zmęczony i poirytowany Francuz jest podobno gotowy opuścić zajmowane stanowisko, mimo że jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2022 roku. Serwis swoje informacje opiera na informacjach uzyskanych od wielu zawodników madryckiego giganta.

Zidane od początku obecnego sezonu musiał radzić sobie z wieloma problemami, które niewątpliwie nie ułatwiały mu pracy. W tym okresie z powodu licznych kontuzji nie miał do swojej dyspozycji wielu zawodników, co przy napiętym terminarzu miało również wpływ na wyniki. Francuz i prowadzona przez niego drużyna w ostatnich miesiącach była wielokrotnie krytykowana, choć cały czas liczy się w walce o mistrzostwo Hiszpanii oraz dotarła do półfinału Ligi Mistrzów.

Spekulacje na temat przyszłości Zidane’a nabrały tempa po przegranej w półfinałowym dwumeczu z Chelsea. Goal.com informuje, że szkoleniowiec nie może już liczyć na poparcie doświadczonych zawodników, wśród których znajdują się Marcelo i Isco. Sam Francuz również jest znudzony codzienną rutyną, na co duży wpływ mają również koronawirusowe protokoły.

Władze Realu chcą przekonać trenera

Władze klubu z Santiago Bernabeu chciałyby podobno zatrzymać Zidane’a w klubie, ale Francuz ma co do tej kwestii poważne wątpliwości. Real Madryt ma również zaakceptować każdą decyzję szkoleniowiec, ale liczy również, że do pozostania przekonają go działania mające na celu wzmocnienie drużyny. Jednym z głównych celów transferowych jest napastnik Paris Saint-Germain Kylian Mbappe.

Na giełdzie nazwisk pojawili się już pierwsi kandydaci do ewentualnego zastąpienia Zidane’a w Realu. Rozważane mają być kandydatury między innymi Raula Gonzaleza, Joachima Loewa czy Massimiliano Allegriego.