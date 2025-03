Szczęsny zostanie w Barcelonie na dłużej! Wymowne słowa agenta

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczesny

Szczęsny przedłuży kontrakt z Barceloną

FC Barcelona nie zamierza rozstawać się z Wojciechem Szczęsnym. Polski bramkarz, który niespodziewanie dołączył do zespołu w trakcie sezonu, stał się kluczową postacią drużyny. „Tek” imponuje spokojem, doświadczeniem i świetnym poczuciem humoru, czym zdobył sympatię kolegów z szatni oraz zaufanie zarządu klubu.

Agent Szczęsnego, Joshua Barnett, potwierdził w rozmowie z “Jijantes”, że obie strony są bardzo zadowolone ze współpracy. – Wojtek jest zachwycony pobytem w Barcelonie, a klub jest bardzo zadowolony z Wojtka, dlatego łatwo osiągniemy porozumienie. Kiedy nadejdzie moment rozmów, szybko znajdziemy wspólny język i nie będzie żadnych problemów z przedłużeniem kontraktu – powiedział Barnett, zapewniając, że negocjacje przebiegną bez komplikacji.

Szczęsny w ostatnich dniach przyznał w rozmowie z “Eleven Sports”: – Wkrótce nadejdzie moment, żeby podjąć decyzję o mojej przyszłości, ale obecnie najważniejsze jest, by skoncentrować wszystkie moje siły fizyczne i mentalne na kolejnych spotkaniach – co potwierdza również jego agent. – Znajdujemy się w kluczowym momencie sezonu i być może to nie jest najlepszy czas na rozmowy, jednak gdy już przystąpimy do negocjacji, na pewno osiągniemy porozumienie bez żadnych trudności – zapewnił Barnett, podkreślając profesjonalizm obu stron.

Barcelona liczy teraz na poprawę sytuacji finansowej, aby móc szybko sfinalizować przedłużenie kontraktu Szczęsnego oraz pozostałe ruchy transferowe na lato. Klub skupia swoje wysiłki na jak najszybszym spełnieniu wymagań finansowego fair play, by mieć pełną swobodę działania podczas nadchodzącego okna transferowego.