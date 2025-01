ZUMA Press, Inc. / Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny i Inaki Pena

Szczęsny ciągle czeka na decyzję Flicka

Wojciech Szczęsny długo czekał na debiut w koszulce Barcelony. Polak swój premierowy mecz rozegrał dopiero 4 stycznia – 34-latek zachował czyste konto w pojedynku z UD Barbastro w Pucharze Króla. Już cztery dni później dosyć niespodziewanie otrzymał szansę występu w półfinale Superpucharu. Ahtletic Bilbao nie znalazł sposobu na doświadczonego golkipera. Były bramkarz Juventusu znalazł się w wyjściowym składzie także na finał. W 56. minucie pojedynku z Realem Madryt obejrzał czerwoną kartkę. Blaugrana ostatecznie triumfowała 5:2.

Wideo: teoria spiskowa wokół Wojciecha Szczęsnego

Hiszpańskie media przekonywały, że Hansi Flick ustalił ostateczna hierarchię w swojej drużynie. Szczęsny ma bronić w Lidze Mistrzów i Pucharze Hiszpanii, natomiast Inaki Pena będzie występował w La Liga. Marcin Gazda, komentator Eleven Sports, w programie La Liga Bonita (Kanał Sportowy), twierdzi, że te doniesienia nie są zgodne z prawdą:

– Z tego co mi wiadomo, to jeżeli chodzi o występ Wojtka Szczęsnego w Superpucharze Hiszpanii to dowiedział się on o tym w dniu meczu – było to konsekwencją spóźnienia Inakiego Penii. Później już wiedział, że w następnym spotkaniu – z Realem Madryt – też zagra i poznał tę decyzję po starciu z Bilbao. Teraz w La Liga wystąpił Pena, a wcześniej w Lidze Mistrzów… też grał Pena. Dlatego nie wiem, dlaczego Hansi Flick miałby zmieniać swoją filozofię. Te doniesienia to są tylko i wyłącznie plotki, tego nie możemy nigdzie potwierdzić. Moim zdaniem Flick decyduje na bieżąco. Uważam, że biorąc pod uwagę logikę, którą mamy za swoimi plecami, powinien stawiać na Penę. Tym bardziej, że Szczęsny w ważnym meczu zawiódł w kluczowym momencie, dostał czerwoną kartkę. Popełnił poważny błąd i osłabił zespół.