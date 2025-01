Szczęsny czy Pena w finale? Absolutna przepaść w głosowaniu

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczesny i Inaki Pena

Szczęsny kontra Pena. Miażdżące wyniki głosowania

W gronie fanów FC Barcelony trwa debata, kto powinien stanąć między słupkami w finałowym starciu Superpucharu Hiszpanii z Realem Madryt. Choć decyzja trenera Hansiego Flicka nie jest jeszcze znana, to wyniki głosowania serwisu Mundo Deportivo dają jasno do zrozumienia, jakie są oczekiwania kibiców.

W głosowaniu wzięło udział ponad cztery tysiące osób, z czego aż 85% opowiedziało się za tym, by to właśnie Szczęsny stanął na straży bramki w decydującym spotkaniu o trofeum. Polak nie zawiódł w poprzednich dwóch meczach, utrzymując czyste konto przeciwko Barbastro w Pucharze Króla oraz w półfinale z Athletikiem Bilbao. Co ciekawe, to pierwszy przypadek od dziesięciu lat, gdy Barcelona zaczęła rok od dwóch meczów na zero z tyłu.

IDEO: “Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

Inaki Pena, który błyszczał w ostatnim El Clasico zakończonym wielkim triumfem Barcelony, uzyskał jedynie 15% głosów poparcia. Jego postawa w poprzednich tygodniach była naprawdę solidna i wiele osób spodziewało się, że Szczęsny przez długi czas nie dostanie szansy. Natomiast ostatnie wydarzenia kompletnie zmieniły sytuację. Według serwisu Cadena SER Hiszpan podpadł Flickowi spóźnieniem na odprawę.

Kto powinien zagrać w finale Superpucharu Hiszpanii? Wyniki głosowania Mundo Deportivo