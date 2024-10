Christian Bertrand / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona walczy o kolejne punkty, co ze Szczęsnym?

Barcelona zmierzy się dzisiaj o godzinie 16:15 z zespołem Deportivo Alaves w meczu 9. kolejki hiszpańskiej La Liga. Duma Katalonii jest liderem po dotychczasowych ośmiu meczach mając na koncie aż 21 punków i 25 zdobytych bramek. Z kolei zespół gospodarzy znaleźć można dopiero w środku stawki, na pozycji numer 11. Deportivo uzbierało do tej pory dziesięć punktów i z pewnością będzie chciało postawić się dzisiaj Dumie Katalonii. Sprawdź typy, kursy oraz zapowiedź tego meczu.

Jakim składem wyjdą na to spotkanie oba zespoły? Hiszpańskie media mają swoje przypuszczenia i największe dzienniki i magazyny takie jak: Marca, Sport oraz Mundo Deportivo są zgodne co do składu Barcelony na to spotkanie. Już wczoraj wiadomo było, że poza kadrą na ten mecz będzie Wojciech Szczęsny, który dopiero od tego tygodnia trenuje z zespołem ze stolicy Katalonii. Poza tym w składzie zespołu Hansiego Flcika nie powinno być większych zaskoczeń i niespodzianek.

Przewidywane składy na mecz Alaves – Barcelona:

Deportivo Alaves: Sivera – Tenaglia, Abqar, Mourino, Sanchez, Blanco, Guevara, Vicente, Martin, Stoichkov, Martinez

Barcelona: Pena – Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, Garcia, Pedri, Casado, Yamal, Lewandowski, Raphinha

Czytaj więcej: Real Madryt z poważnym kłopotem, niepokojące wieści ws. Dani Carvajala