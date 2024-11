Pena rozczarował. Hiszpańskie media sugerują debiut Szczęsnego w Barcelonie

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Debiut Wojciecha Szczęsnego na horyzoncie?

FC Barcelona doznała sensacyjnej porażki z Las Palmas (1:2) w ramach 15. kolejki La Liga. Po słabej pierwszej połowie w wykonaniu Katalończyków, w której stracili Alejandro Balde z powodu kontuzji, zostali zaskoczeni na początku drugiej odsłony, gdy Sandro Ramirez dał gościom prowadzenie. Raphinha wyrównał, ale remis nie trwał długo, ponieważ Fabio Silva zdobył zwycięską bramkę dla drużyny z Wysp Kanaryjskich.

Wideo: Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii

Po rozczarowującym występie Inakiego Peny w sobotnim meczu, media zaczęły spekulować na temat możliwego debiutu Wojciecha Szczęsnego. Barcelona awaryjnie sięgnęła po polskiego bramkarza, po tym, jak poważnej kontuzji kolana doznał Marc-Andre ter Stegen. “Czy to już czas na szansę dla Szczęsnego?” – napisał kataloński dziennik “Sport”.

Popełnione błędy przez Penę mogą otworzyć drzwi do zmiany w bramce Dumy Katalonii. Hansi Flick do tej pory ani razu nie postawił na 34-letniego Szczęsnego. Być może to się zmieni we wtorek, kiedy Katalończycy zmierzą się na wyjeździe z Mallorca w 16. kolejce.

Barcelona jest obecnie na czele La Liga, ale drugi w tabeli Real Madryt, który traci cztery punkty, ma jeszcze do rozegrania dwa spotkania. Królewscy w najbliższą niedzielę spotkają się z Getafe na Santiago Bernabeu.