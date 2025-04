Superkomputer obliczył jak zmieniły się szanse Barcelony bez Lewandowskiego

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona bez Lewandowskiego wciąż ma spore szanse na sukces

FC Barcelona jest liderem La Liga na pięć kolejek przed końcem sezonu. Duma Katalonii ma cztery punkty przewagi nad Realem Madryt i jest faworytem rozgrywek. Dane pokazują, że z Robertem Lewandowskim w składzie Blaugrana skończyłaby kampanię z dorobkiem 86,55 punktu. Bez polskiego napastnika ta wartość spada minimalnie – do 86,39 punktu. Różnica to zaledwie 0,16 punktu. Zatem według tej analizy sytuacja kadrowa związana z reprezentantem Polski raczej nie wpłynie na losy Barcelony.

Na zespół Hansiego Flicka czekają jeszcze rywalizacje z Valladolid, Realem Madryt, Espanyolem, Villarrealem oraz Athletikiem Bilbao. Według superkomputera BETSiE szanse na zwycięstwa Barcelony w tych pojedynkach z Robertem Lewandowskim w składzie wynosiłyby odpowiednio 79,9%, 52,5%, 72,3%, 70,8% oraz 45,3%. Natomiast bez Polaka wynoszą one odpowiednio 79,1%, 51,1%, 71,3%, 69,6% oraz 44,1%.

Symulacje pokazują także, jak zmieniają się przewidywane wyniki poszczególnych meczów. Przykładowo, w spotkaniu z Valladolid, prognozowane bramki Barcelony bez Lewandowskiego spadają z 2,84 do 2,81, a w starciu z Realem Madryt z 2 do 1,98.

Nieco większe różnice widać w prognozach dotyczących Ligi Mistrzów. Z Lewandowskim Barcelona miałaby 55,5% szans na awans do finału i 15,2% na jego wygranie. Bez niego te wartości spadają odpowiednio do 53,9% oraz 13,9%. Oznacza to spadek o 1,6 p.p. w szansach na finał i 1,3 p.p. w szansach na końcowy triumf.

Ostatecznie, choć wpływ Lewandowskiego jest widoczny, superkomputer nie przewiduje katastrofalnego załamania formy Blaugrany podczas jego nieobecności. Różnice są, ale nie są drastyczne – Barcelona może walczyć o najwyższe cele również bez swojego lidera.