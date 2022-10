Pressfocus Na zdjęciu: Vinicius Jr.

Vinicius Jr. na przestrzeni ostatnich dwóch sezonów wyrósł na największą obok Karima Benzemy gwiazdę Realu Madryt. Oficjalnie kontrakt Brazylijczyka ważny jest do czerwca 2024 roku, jednak jak podali dziennikarze AS-a, Królewscy zdążyli go już latem przedłużyć, choć nie zostało to jeszcze podane do wiadomości publicznej.

Real Madryt docenił postęp Viniciusa

Real Madryt w sezonie 2022/23 wobec absencji Karima Benzemy spowodowanych kontuzjami może liczyć na Viniciusa Juniora. Brazylijczyk jest jednym z liderów zespołu, a postęp, jaki zanotował na przestrzeni ostatnich sezonów, jest mocno zauważalny. Królewscy zawdzięczają mu już wiele sukcesów.

Zarząd Los Blancos jest zachwycony postawą skrzydłowego, który publicznie zapewniał już o swoim przywiązaniu do barw klubowych. Z tego też względu kibice oczekiwali, że klub jak najszybciej przedłuży jego kontrakt wygasający wraz z końcem czerwca 2024 roku. Jak przekazali dziennikarze AS-a, tak też się stało. Jak na razie nie wydano jednak oficjalnego komunikatu w tej sprawie.

📌Vinicius Junior renovou seu contrato com o Real Madrid até 2027. Está feito!✔ pic.twitter.com/JUqNj97lt4 — MADRIDISTAS (@MADRlDISTAS) October 27, 2022

Władze Realu chciałyby publicznie ogłosić przedłużenie umów ze wszystkimi trzema Brazylijczykami – Viniciusem, Rodrygo i Ederem Militao. Pierwszy z nich już od kilku miesięcy pobiera wyższą pensję, którą gwarantuje mu nowa umowa, podpisana zdaniem hiszpańskich mediów do 2027 roku. Ograniczy to również zdaniem klubu zakusy innych zespołów w kierunku skrzydłowego.

