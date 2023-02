PressFocus Na zdjęciu: Diego Simeone

Przyszłość Diego Simeone w roli szkoleniowca Atletico Madryt jest ostatnio kwestionowana. Sam Argentyńczyk postanowił zabrać głos w tej sprawie.

Część mediów uważa, że Diego Simeone niebawem rozstanie się z Atletico Madryt

Wyniki w tym sezonie zdecydowanie nie są zadowalające

Sam “Cholo” zabrał głos w sprawie swojej przyszłości przed meczem z Getafe

“Pozostało mi półtora roku kontraktu i dam z siebie wszystko do ostatniego dnia”

Wiele wskazuje na to, że formuła Diego Simeone w Atletico Madryt zaczyna się wyczerpywać. W ostatnich latach wyniki zespołu były niesatysfakcjonujące, wyłączając wywalczenie tytułu mistrzowskiego w 2021 roku. Klub wydawał rekordowe sumy na piłkarzy, którzy ostatecznie rzadko odnajdywali się w taktyce argentyńskiego szkoleniowca. W hiszpańskich mediach pojawiały się informacje na temat możliwego rozwodu pomiędzy klubem, a trenerem. Przed sobotnimi derbami Madrytu temat ten poruszył sam zainteresowany.

– Odkąd dołączyłem do klubu, dawałem z siebie wszystko. Zawsze będę dawał z siebie wszystko, do mojego ostatniego dnia w tym miejscu. Pozostało mi półtora roku kontraktu. Będę maksymalnie zaangażowany. Nie mogę się tego doczekać – powiedział Simeone. – Jest nam przykro, że odpadliśmy już z Pucharu Króla i Ligi Mistrzów. Czuję jednak spokój, a to najlepsze, o co mógłbym prosić – dodał.

W sobotę Atletico Madryt podejmie u siebie Getafe w derbach stolicy. Początek starcia już o godzinie 18:30. Obecnie Los Colchoneros zajmują czwarte miejsce w tabeli La Ligi, tracąc do liderującej Barcelony aż 16 punktów.

