Simeone reaguje na skandal z Viniciusem. “Hiszpania nie jest krajem rasistowskim”

PressFocus Na zdjęciu: Diego Simeone

Diego Simeone wystąpił na konferencji prasowej przed meczem Atletico z Espanyolem

Szkoleniowiec otrzymał pytania o Viniciusa

Argentyńczyk na swój sposób podszedł do sprawy

Diego Simeone zwraca uwagę na problem społeczny

Diego Simeone podczas konferencji prasowej przed meczem Atletico Madryt z Espanyolem odniósł się do rasistowskiego skandalu z udziałem Viniciusa. Trener Los Colchoneros nieco inaczej skomentował tę sprawę.

– To nie jest problem piłkarski, to jest problem społeczny, to są dzieci, które czasami nie wiedzą, co robią i trzeba działać w tym aspekcie – mówi Diego Simeone.

– Hiszpania w żaden sposób nie jest krajem rasistowskim. Jesteśmy wszędzie widoczni, wszystko widać to na kamerach… Ze stadionu idzie się na ulicę. To nie jest konkretna kwestia stadionu, to sprawa społeczna, młodych ludzi, trzeba o nich dbać, to oni są przyszłością kraju – komentuje szkoleniowiec.

– Niczego nie usprawiedliwiam i nie skupiam się na Valencii. To coś głębszego, większego, szerszego, bo to zdarza się wcześniej. To Real Madryt i dlatego jest to bardziej widoczne – dodaje.

