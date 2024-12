fot. Associated Press / Alamy I Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior I Cristiano Ronaldo

Ronaldo nie ma wątpliwości. Złota Piłka dla Viniciusa

Tegoroczny plebiscyt Złotej Piłki owiany był bardzo dużą kontrowersją. Ostatecznym triumfatorem został Rodri, choć za medialnego faworyta uchodził Vinicius Junior. To on sięgnął w 2024 roku po najważniejsze trofea z Realem Madryt, będąc decydującym zawodnikiem w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Mimo tego, postanowiono nagrodzić gwiazdora Manchesteru City, co spotkało się z bardzo zdecydowaną reakcją w otoczeniu Królewskich.

Dla wielu to Vinicius był w ostatnich miesiącach najlepszym piłkarzem świata. Brazylijczyk został wyróżniony podczas piątkowej gali Globe Soccer Awards w Dubaju. Na scenie pojawił się także Cirstiano Ronaldo, który odebrał nagrodę dla najlepszego zawodnika grającego na Bliskim Wschodzie. Podczas przemówienia wsparł publicznie Viniciusa, przekonując, że jego zdaniem to właśnie on powinien zdobyć Złotą Piłkę za 2024 rok.

– Vinicius wykonuje fantastyczną pracę. Moim zdaniem zasługiwał na Złotą Piłkę. Brak nagrody dla niego był niesprawiedliwy. Dostał ją Rodri, też zasługiwał na wiele, ale powinni ją dać Viniciusowi bo wygrał Ligę Mistrzów i strzelił gola w finale. Reszta spraw jest mniej ważna. Gdy ktoś na coś zasługuje, powinien to dostać, ale na galach robią zawsze to samo – zaznaczył Ronaldo.

Ronaldo zapytany został również o plany po zakończeniu piłkarskiej kariery. Wspomniał, że chce dalej pozostać przy piłce, choć niekoniecznie w roli trenera.