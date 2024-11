PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

“L’Equipe” docenia Lewandowskiego. Pisze o wybitnej formie

Robert Lewandowski bez dwóch zdań jest aktualnie w bardzo dobrej formie. Wszyscy, którzy obserwują mecze FC Barcelony widzą, że kapitan reprezentacji Polski odżył po objęciu zespołu przez Hansiego Flicka. W tym sezonie 36-letni napastnik ma na swoim koncie już 17 goli i dwie asysty w 14 meczach. To wynik wręcz kapitalny. Nikt nie ma więc wątpliwości, że powalczy on o koronę króla strzelców w La Liga.

Przykłady na dobrą dyspozycję można mnożyć, ale wystarczy podać przykład ostatniego El Clasico, podczas którego Robert Lewandowski zdobył dublet bramek, a mógł trafić przynajmniej jeszcze raz, a może nawet dwa razy do siatki rywala. Niemniej to tylko pokazuje, że mamy do czynienia z absolutnie fenomenalnym graczem, który pomimo skreślania go przez wielu w poprzednim sezonie, teraz udowadnia swoją jakość.

Francuski “L’Equipe” pokusił się nawet o bardzo odważną tezę, która mówi, że Lewandowski jest obecnie w najlepszej życiowej formie.

“Robert Lewandowski nigdy nie zgubił swojej drogi do bramki, ale od momentu objęcia zespołu przez Hansiego Flicka, jest przy niej cały czas. Kręci się wokół niej. […] Wydaje się, że jest w lepszej formie niż kiedykolwiek” – czytamy w tekście “L’Equipe”.

