Robert Lewandowski w najbliższych dniach przejdzie testy medyczne i podpisze kontrakt z FC Barceloną. Następnie Polak dołączy do reszty drużyny, która przebywa już w USA, gdzie rozegra przedsezonowe tournee. Niemal pewne wydaje się, że 33-latek zadebiutuje w spotkaniu przeciwko Interowi Miami.

Robert Lewandowski w najbliższych dniach podpisze kontrakt z FC Barceloną

Wicemistrzowie Hiszpanii przebywają obecnie w USA, gdzie odbędą przedsezonowe tournee

Polak dołączy do nich już w niedzielę i może zostać uwzględniony w kadrze na mecz z Interem Miami, który zostanie rozegrany 20 lipca

Lewy nie może doczekać się spotkania z nową drużyną

Transfer Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony jest historycznym wydarzeniem nie tylko dla Dumy Katalonii, lecz również dla polskiego sportu. 33-latek zostanie pierwszym Polakiem w historii klubu. Dziennikarze wskazują już że może on szybko pobić również rekord ilości bramek strzelonych przez polskiego piłkarza w rozgrywkach La Liga.

Według Mundo Deportivo Lewandowskiemu zależy na tym, żeby jak najszybciej dołączyć do reszty drużyny Barcy i w niedzielę ma on udać się już do Stanów Zjednoczonych. Tam przejdzie testy medyczne i podpisze kontrakt z Blaugraną. Następnie weźmie on udział w poniedziałkowym treningu i jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, będzie mógł zadebiutować w meczu z Interem Miami, który zaplanowany został na 20 lipca w środę.

Wiele wskazuje na to, że Polak dołączy do drużyny szybciej niż Xavi. Hiszpan z powodu problemów administracyjnych dołączy do drużyny prawdopodobnie w poniedziałek. Spotkanie z Interem Miami rozegrane zostanie w nocy z wtorku na środę. Mecz z drużyną Davida Beckhama będzie początkiem amerykańskiego tournee FC Barcelony. W kolejnych dniach Azulgrana zagra z Realem Madryt, Juventusem i New York Red Bulls.

