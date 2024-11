Wiadomo, kiedy Lewandowski wróci do gry. Konkretna data

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski wróci do gry zgodnie z oczekiwaniami. Przygotowuje się na Celtę

Robert Lewandowski w tym sezonie zachwyca formą i swoją grą. Do tej pory we wszystkich rozgrywkach gracz FC Barcelony uzbierał aż 19 goli w 17 spotkaniach. Do tego dorzucił także dwie asysty. To wynik bardzo dobry, a nawet imponujący, szczególnie patrząc na to, że napastnik Dumy Katalonii ma już 36-lat. Mimo to pod wodzą Hansiego Flicka odzyskał dawany blask i znów stał się czołowym graczem w Europie.

WIDEO: “Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

Niemniej w ostatnich dniach zmagać musi się z urazem pleców. Z tego też powodu Robert Lewandowski opuścił nadal trwające zgrupowanie reprezentacji Polski i pozostał w Barcelonie, gdzie pod opieką lekarzy i fizjoterapeutów leczy kontuzję. Początkowe zapowiedzi mówiły o około 10 dniach przerwy, teraz te informacje zdają się potwierdzać.

Jak przekazał Javi Miguel z dziennika “AS”, Lewandowski prawdopodobnie będzie już gotowy na pierwszy mecz Barcelony po przerwie reprezentacyjnej. A więc do dyspozycji Hansiego Flicka będzie 23 listopada, gdy zespół ze stolicy Katalonii zmierzy się na wyjeździe z Celtą Vigo. Spotkanie to odbędzie się o godzinie 21:00 i będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 1.

