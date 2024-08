fot: Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Flick wychwala Lewandowskiego

Robert Lewandowski świetnie wszedł w sezon 2024/2025. Polak zapowiadał, że po Euro 2024 będzie zupełnie innym zawodnikiem i zmaże plamę po niezbyt udanej poprzedniej kampanii. Tym razem dane mu było ponownie współpracować z Hansim Flickiem, pod wodzą którego w Bayernie Monachium radził sobie doskonale.

Na inaugurację ligowych rozgrywek Lewandowski strzelił dwie bramki przeciwko Valencii. W sobotę także odegrał kluczową rolę, bowiem jego trafienie z 75. minuty meczu z Athletic Club okazało się na wagę trzech punktów. Wcześniej snajper miał już swoje okazje, ale nie był wystarczająco skuteczny. Finalnie zdobył gola i przesądził o drugiej wygranej Barcelony.

Flick ma świadomość, że Lewandowski przeżywał niedawno nie najlepszy okres, dlatego jest bardzo zadowolony z jego obecnej dyspozycji. Przyznaje, że to najlepsza wersja reprezentanta Polski.

– Jestem bardzo zadowolony z Lewandowskiego. Znam go takiego, pracowałem z nim i widzę, że to jego najlepsza wersja. Bez piłki też radzi sobie świetnie, bo pressuje razem z zespołem. To bardzo profesjonalny piłkarz, który pracuje z wielką intensywnością. Wie o tym jak strzelać i wywierać presję. Szczególnie w pierwszej połowie mógł strzelić jednego albo dwa gole. Takie były przynajmniej odczucia na ławce. W każdym razie jest prawdziwym goleadorem. Jego gol przechylił szalę na naszą korzyść – analizował niemiecki szkoleniowiec po ostatnim gwizdku.

Barcelona po dwóch meczach ma komplet punktów. W trzeciej kolejce La Ligi zagra na wyjeździe z Rayo Vallecano.