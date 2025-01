Lewandowski przekroczył magiczną barierę. Goni Ronaldo i Messiego

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski zdobył 700 goli w karierze

Robertowi Lewandowskiemu paliwa nie brakuje. Od 37. urodzin (które obchodzi w sierpniu) dzielą go zaledwie miesiące, ale Polak wciąż zachowuje swój instynkt strzelecki. Statystyki „dziewiątki” Barcelony rosną w tym sezonie szybko, a dublet w Lizbonie przeciwko Benfice uczynił go bohaterem szalonego zwycięstwa Blaugrany 5:4, przypieczętowanego w ostatnich chwilach przez świetnego Raphinhę.

Kluczowy dla tego wyniku był wkład „Lewego”, który wykorzystał dwa decydujące rzuty karne. Pierwszy z nich dał tymczasowy remis, gdy wydawało się, że sytuacja pozostanie pod kontrolą. Później w chaosie meczu Lewandowski strzelił również gola na 3:4, co ostatecznie zapewniło triumf.

Jego rola w ataku Barcelony pozostaje kluczowa. W tym sezonie ma już na koncie 28 goli i 3 asysty, zbliżając się do swoich najlepszych wyników w barwach „Blaugrany”: 40 goli i asyst z kampanii 2022/23, w której zdobyli mistrzostwo Hiszpanii.

Polak jest samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców obecnej Ligi Mistrzów z dziewięcioma golami, a tuż za nim plasuje się Raphinha (8). Jednak jego osiągnięcia sięgają jeszcze dalej. Według danych Pedro Martina, Lewandowski zdobył już 700 goli jako zawodowiec, co czyni go ósmym najlepszym strzelcem w historii futbolu. Wyprzedzają go jedynie Cristiano (917), Messi (848), Pele (757), Bican (756), Romario (749), Gerd Muller (735) i Puskas (706).

Przeciwko Benfice Lewandowski zdobył również dublet z rzutów karnych, czym zrównał się z Cristiano Ronaldo, specjalistą w tej dziedzinie. Zgodnie z danymi „Opta”, Lewy zdobył w Lidze Mistrzów już 19 goli z „jedenastek”, co równa się wynikowi Portugalczyka w tych rozgrywkach.