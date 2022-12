fot. PressFocus Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Zimowe okienko transferowe to okres, w którym kluby mogą uzupełnić braki kadrowe i dokonać jakościowych wzmocnień. Zupełnie inaczej podchodzi do niego Realu Madryt, bowiem nie ściągnie on do zespołu żadnego nowego zawodnika. O planach klubu poinformował Carlo Ancelotti.

Carlo Ancelotti jest zadowolony z obecnego zespołu

Zimą Real Madryt nie pozyska żadnego zawodnika

Niewykluczone są natomiast odejścia

Królewscy poczekają do lata

W czwartek wznowione zostaną rozgrywki La Ligi, zaś w piątek swoje spotkanie rozegra Real Madryt, który zmierzy się na wyjeździe z Realem Valladolid. Przy okazji przedmeczowej konferencji prasowej Carlo Ancelotti odpowiedział na pytania o plany na najbliższe okienko transferowe.

Włoch jest zadowolony z obecnego kształtu drużyny i zakłada, że zimą nie dołączy do niej żaden nowy zawodnik. Real Madryt sfinalizował niedawno transfer Endricka, lecz będzie on mógł się przenieść do Hiszpanii dopiero w 2024 roku.

– Mamy bardzo dobrą sytuację. Na pewno nikogo nie pozyskamy, bo nie potrzebujemy nowych zawodników. Kadra jest bardzo dobra. Co do odejść, to wiadomo, jak jest. Dotyczy głównie tych, którzy grają mniej. Jednak nie będzie żadnego wzmocnienia, bo kadra jest dobrze zbudowana. Myślę, że jeśli porównamy sytuację do tej z poprzedniego grudnia, to jesteśmy w lepszej sytuacji. Obyśmy mogli powtórzyć ostatnią drugą część sezonu, a czemu nawet jej nie poprawić? Dlaczego nie – dopytywał Ancelotti.

Zupełnie inaczej może wyglądać letnie okienko transferowe. Wciąż nieznana jest przyszłość Toniego Kroosa, a Jude Bellingham jest typowany właśnie do zasilenia szeregów Królewskich. Jeśli chodzi o zimowe odejścia – z zespołem wciąż mogą się pożegnać Dani Ceballos i Marco Asensio.

